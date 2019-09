Crise Financeira: MP isenta direção da Santa Casa de culpa

Um despacho do Ministério Público (MP) de Mato Grosso isenta a atual diretoria da Santa Casa de Rondonópolis de responsabilidade na crise financeira vivida pelo hospital filantrópico. A ação que visava responsabilizar a direção da unidade hospitalar pela grave crise financeira que atravessa foi proposta pelo advogado Fausto Del Claro Júnior, que acusava a atual diretoria de má gestão e afirmou que a unidade hospitalar não estaria cumprindo com metas estabelecidas e esse seria o motivo pelo qual o hospital não estaria recebendo recursos para quitar suas dívidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 99603.9677

O despacho indeferindo o pedido de instauração de inquérito civil foi assinado pelo promotor de Justiça Wagner Antonio Camilo, da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis, que disse entender que não haviam os elementos mínimos na denúncia que ligassem a atual diretoria da Santa Casa com a crise vivida pelo hospital filantrópico, afirmando em um trecho do documento que o advogado não apresentou “qualquer evidência do elemento subjetivo necessário para a eventual responsabilização dos requeridos”.

Wagner Camilo rememora que, no ano de 2015, o então governador Pedro Taques (PSDB) contratou uma empresa para fazer uma auditoria completa nas contas dos hospitais filantrópicos do estado, com o objetivo de auferir o “valor necessário para suprir o deficit existente em razão de defasagens nos valores da tabela SUS e descumprimento de contratos anteriores” , que não teria encontrado nenhuma irregularidade, além do já apontado deficit nas contas das unidades hospitalares que existem em decorrência, principalmente, da defasagem dos valores pagos pelos governos estadual e federal pelos procedimentos médicos executados, que não são suficientes para cobrir os custos.

O documento cita também o fato de que, ainda em 2015, Pedro Taques teria se comprometido a repassar cerca de R$ 10,5 milhões à Santa Casa para cobrir esse deficit, valor que seria repassado em parcelas, mas ele não cumpriu o prometido e o repasse feito realmente foi de cerca de R$ 2,9 milhões. O promotor de Justiça ainda cita o deficit causado pelos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, que em 2015 tinham um custo diário de R$ 1.800, enquanto o Governo do Estado pagava somente R$ 1.500 pelos mesmos, valores que foram depois reduzidos unilateralmente para cerca de R$ 1.300, o que contribuiu ainda mais para o aumento do deficit da Santa Casa, que hoje tem uma dívida de mais de R$ 24 milhões, devidos principalmente para fornecedores e médicos.

Wagner Camilo ainda reforça a sua afirmação lembrando que todas as Santas Casas do país passam por crise financeira parecida, “em função, notadamente, da conhecida desvalorização da tabela SUS, que sabidamente não remunera à altura os serviços de média e alta complexidade”, como é o caso da Santa Casa de Rondonópolis.