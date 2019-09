Mirante sendo finalizado no Parque do Escondidinho

O trabalho segue em ritmo acelerado na construção do Parque Ecológico do Escondidinho, que a cada dia vem ganhando forma. Uma das principais atrações do futuro parque, o mirante de madeira, por exemplo, está sendo finalizado pela construtora responsável pela obra. O montante investido no local, conforme divulgado pela assessoria do Paço Municipal, será de mais de R$ 5 milhões, obtidos por meio de convênio com Ministério do Turismo, via Caixa Econômica Federal (CEF).

“As obras estão evoluindo bem e o parque está ganhando forma. O mirante está praticamente pronto, faltando basicamente o serviço de acabamento, como a pintura entre outros, que devem ser finalizados nas próximas semanas”, prevê o coordenador de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), Paulo Roberto Vicente.

Concebido para ser uma área de preservação ambiental e de lazer, o espaço, localizado às margens do córrego Escondidinho, na região Salmen, contará com jardinagem, mesas e bancos, pistas de caminhada, quiosques, quadras poliesportivas, pista de skate, campo de areia, bosque, mirante, entre outros. O projeto também contempla a reurbanização do entorno do parque.

“Além de finalizar o mirante, equipes da construtora responsável pela obra estão também trabalhando para concluir as calçadas, a pista de skate e também já foi dado início na parte do madeiramento da cobertura do prédio da administração e dos quiosques”, citou Paulo, observando que a pavimentação de 500 metros da rua que dá acesso ao local também já está concluída.

Paulo Roberto avaliou que pela evolução que vem tendo é possível que o benefício seja entregue à população até o final deste ano.

Iniciada em 2009, a obra foi paralisada em 2012 e retomada pela atual gestão em meados do ano passado, dentro da proposta de criar opções de lazer para que a população da grande região Salmen, que engloba bairros como Pedra 90, Vila Olinda, Parque Universitário, Jardim Ana Carla, Parque Universitário, Rui Barbosa, entre outros, possa buscar ter melhor qualidade de vida.