Reunião pode selar destino da Santa Casa

As entidades que administram a Santa Casa de Rondonópolis se reunirão nesta quarta-feira (11) para, mais uma vez, tratar da crise financeira vivida pelo hospital filantrópico, que trabalha com um deficit mensal de cerca de R$ 800 mil e já acumula uma dívida de mais de R$ 24 milhões. Na reunião, os representantes das entidades avaliarão a possibilidade de deixar a administração da unidade hospitalar, que então fecharia suas portas.

De acordo com a empresária Tânia Balbinotti, do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis, a reunião será fechada e contará apenas com os representantes das entidades que administram a Santa Casa e poderá selar o seu destino. “Nós vamos discutir se a sociedade civil quer continuar administrando a Santa Casa. Os custos estão altos demais e os valores da tabela do SUS e os valores pagos pelo Governo do Estado pela alta complexidade são insuficientes, não cobrem os custos dos procedimentos. Então, há uma dívida e se o Governo do Estado não ajustar os valores da tabela e se não houver o aporte de emendas parlamentares, a Santa Casa não terá condições de continuar e a sociedade pode tomar essa decisão de entregar o hospital para o prefeito ou para o Estado”, anunciou.

“Estamos tentando conscientizar políticos para que tragam emendas e para que pressionem o governador para atualizar a tabela da alta complexidade, mas nada está acontecendo. E o tempo da Santa Casa está acabando e até agora não vemos uma saída”, completou a empresária.

ENTENDA MELHOR

A Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis foi fundada em 1971 e, desde então, o hospital, que é referência na região sudeste do estado em cirurgias cardíacas e partos de alto risco, depende de ajudas da sociedade e dos governos para se manter, já que os valores pagos pelos procedimentos médicos realizados na unidade pelos governos não são suficientes para cobrir os mesmos, levando o hospital a acumular deficits em suas finanças mês após mês, chegando hoje em dia na casa de R$ 24 milhões, devidos principalmente para médicos e fornecedores.

A situação piorou durante o período do ex-governador Pedro Taques (PSDB), que acabou contribuindo para aumentar o deficit orçamentário da Santa Casa, ao implantar no hospital serviços médicos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas, partos de risco e outros procedimentos, além do aumento do número de leitos de UTI ofertados para a população, o que foi um enorme avanço para a saúde na cidade, mas foi mais um gerador de mais um deficit para o hospital, já que desde o começo os valores pagos eram insuficientes para cobrir os custos do hospital, e Taques ainda acabou diminuindo ainda mais esses valores.

Seu sucessor, Mauro Mendes (DEM), também se mostrou insensível ao problema e agora a população vive em compasso de espera, torcendo para que a notícia do fechamento não se concretize, o que seria uma verdadeira tragédia, principalmente para a parte da população de mais baixa renda, já que 80% de todos os atendimentos ali são via SUS.

Recentemente, a Santa Casa de Cuiabá passou por crise parecida, tendo inclusive fechado suas portas por mais de quatro meses, antes de ser estadualizada, ou seja, o hospital deixou de ser filantrópico e passou a ser plenamente gerido pelo Governo do Estado. Em Rondonópolis, o Governo do Estado já administra o Hospital Regional, que até recentemente era administrado pelo Instituto Gerir, mas foi reassumido pelo Estado.

Atualmente, a Santa Casa possui 246 leitos ativos, 900 funcionários, sendo mais de 150 médicos e é referência para uma população de mais de 500 mil habitantes que moram nos municípios da região sudeste do estado.