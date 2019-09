Incêndios na Gleba Rio Vermelho deixaram rastro de destruição

Os pequenos produtores da Gleba Rio Vermelho, em Rondonópolis, também foram vítimas das queimadas que assolam Mato Grosso neste período de estiagem, considerado um dos mais críticos dos últimos tempos. No fim de semana, foram várias queimadas registradas, e muitas pessoas tiveram prejuízos incalculáveis.

Em uma das propriedades, uma vaca morreu queimada e outras nove tiveram queimaduras ao fugir do incêndio. A dona do imóvel perdeu tudo que havia em suas terras, como hortaliças, ficou sem nenhuma fonte de renda e ainda precisará comprar ração para alimentar o gado, já que o pasto foi completamente consumido pelo fogo. Várias outras propriedades foram atingidas, e as queimadas deixaram um rastro de destruição por vários pontos da região.

A Gleba Rio Vermelho não foi o único ponto de Rondonópolis e redondezas atingido por incêndios. Conforme noticiado pelo A TRIBUNA na edição do último sábado (7), pelo menos quatro grandes queimadas foram registradas pelo Corpo de Bombeiros. Além de uma fazenda às margens da BR-163, na saída para Campo Grande, o fogo atingiu também uma grande área próxima ao bairro Lúcia Maggi, chegando bem próximo de residências e levando pânico aos moradores. Somente na sexta-feira (6), foram 12 chamados para combate de incêndios e, sem material físico e humano para tanto, os bombeiros deram prioridade aos casos de maior gravidade.

O momento é crítico e, com previsão de temperaturas altas nos próximos dias, preocupa ainda mais. Os sites especializados falam, em média, de mínima de 22°C e máximas de 41°C até o próximo domingo. Um deles, aponta probabilidade de chuva em 90% na próxima quinta-feira (12) na cidade.