Anel Viário: Mauro Mendes deve vir a Rondonópolis na quinta

Está prevista para a próxima quinta-feira (12), uma visita do governador Mauro Mendes (DEM) a Rondonópolis. A informação foi repassada pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB). “O governador virá para o lançamento das obras do Anel Viário, obras na MT-270 e também da rodovia de acesso à cidade de Tesouro, pela MT-110”, antecipou o parlamentar.

Conforme foi publicado pelo A TRIBUNA, a empresa ENPA Engenharia e Parceria Eirelli foi vencedora da licitação para a execução das obras de recuperação do Anel Viário de Rondonópolis.

O valor total apresentado pela construtora para realização dos serviços é de R$ 5,947 milhões, sendo 20% a menos do custo previsto no Edital, que era de R$ 7,683 milhões. Agora, iniciam-se os demais trâmites necessários antes do início da obra, que terá prazo de oito meses para execução.

O Anel Viário faz a ligação das rodovias federais BRs 163/364 às rodovias estaduais MTs 270 e 130, desviando o tráfego pesado de carretas da área urbana de Rondonópolis. O trecho a ser recuperado está, desde o final do ano passado, tomado por grandes buracos e, alguns locais, com pavimento destruído, fazendo com que as carretas prefiram realizar o seu trajeto por dentro da cidade.