A TRIBUNA e Mega Gráfica participam da Liquidaqui

O Jornal A TRIBUNA e a Mega Gráfica também estão participando da Campanha Liquidaqui, a maior liquidação do varejo de Rondonópolis e região. Os clientes dessas duas empresas terão vantagens especiais ao longo desta semana, além de também ganharem cupons para concorrer aos prêmios da iniciativa.

Dessa forma, entre os dias 9 e 14 de setembro, todos aqueles que fizerem uma assinatura anual do A TRIBUNA ganharão mais um mês de assinatura, totalizando 13 meses de recebimento do jornal no local indicado. Nesse caso, os interessados em fazer a assinatura podem ligar para o 3410-3532 ou 3410-3533.

Ao fazer também nesta semana os contratos de mídia para os “Combos Multiplique”, que incluem publicações no impresso, no site e nas redes sociais do A TRIBUNA, por seis meses ou tempo superior, o cliente ganhará um mês a mais de publicação. Os interessados em saber sobre esse combo devem ligar para o 3410-3510.

Para os impressos produzidos na Mega Gráfica ao longo desta semana, os clientes terão 60% de desconto para a realização de encartes no Jornal A TRIBUNA. Os interessados em saber mais sobre essa promoção podem ligar para o telefone 3410-3536.

E todos esses clientes, além dos demais serviços/contratos realizados no valor igual ou acima de R$ 50,00, ganham cupom para concorrer a um Fiat Mobi 0km, duas motos Honda CG 160 Start e cinco televisores de 50 polegadas. O sorteio será dia 14 de setembro, às 21h, no Cais.

Esta é a 15ª edição da Liquidaqui e, em várias edições, o A TRIBUNA também teve participações. A intenção é prestigiar a campanha dos comerciantes da cidade e, ao mesmo tempo, oportunizar que os clientes do A TRIBUNA/Mega Gráfica também possam concorrer aos prêmios ofertados.