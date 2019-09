Redução de Vereadores: Grupo vai cobrar aprovação de projeto

O grupo apartidário que apoiou a eleição do presidente Jair Bolsonaro (PSL), à Presidência da República, agora junto com o Observatório Social de Rondonópolis, saiu em defesa do projeto de lei que prevê a redução do número de vereadores de 21 para 15, a partir das próximas eleições. A informação foi repassada ontem (6) pelo empresário do ramo de revenda de máquinas agrícolas, Jones Pagno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O nosso grupo, que é totalmente apartidário, estava se organizando para continuar a luta por uma política de resultados em todos os sentidos. Estávamos nas organizando para irmos à Brasília, mas repensamos que primeiro é preciso os municípios fazerem o dever de casa, para depois cobrar do Governo Federal. Então, decidimos encampar esta luta em prol da redução do número de vereadores que tramitava na Câmara sem o apoio popular. Nós e o OSR vamos cobrar a aprovação deste projeto veemente”, antecipou o empresário.

Atualmente, o projeto que prevê a redução de vereadores em Rondonópolis está tramitando na Câmara com a previsão de ir para votação na próxima quarta-feira (11). Para ter validade, o projeto precisa ser votado um ano antes das eleições de outubro de 2020. “O grupo vai defender a aprovação do projeto e, caso não for aprovado, vamos fazer uma campanha, que começará a partir deste ano, contra a reeleição dos vereadores da atual legislatura que foram contra a proposta” , avisou Jones Pagno.

O projeto foi apresentado pelos vereadores do PSDB, Jaílton do Pesque e Pague, Subtenente Guinancio e Rodrigo da Zaeli, e o vereador Roni Magnani (PP). Atualmente, a cidade conta com 21 vereadores. A proposta de redução eliminaria seis vagas de uma pancada só já nas próximas eleições.