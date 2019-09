Primeira edição: Corrida noturna do Sicredi beneficiará projetos esportivos

1 de 2

A Sicredi Sul realizará, no dia 21 de setembro, em Rondonópolis, a primeira edição da corrida noturna de rua cujo tema é “Correr Faz Toda a Diferença”. A prova contará com duas modalidades, sendo de cinco quilômetros e de dez quilômetros. As inscrições estão abertas até o dia 20 de setembro e todo o valor arrecadado com os cadastros dos participantes será destinado a projetos esportivos da região de atuação da cooperativa.

“Além de entregar produtos e serviços financeiros, nossa cooperativa preza pelo bem estar e pela qualidade de vida da nossa comunidade e tem sido assim desde a sua fundação. Com isso, sempre apoiamos projetos sociais e esportivos nas regiões em que atuamos. E, neste ano, procuramos inovar e ser protagonistas de uma corrida que tem como principal objetivo inspirar as pessoas a cuidar do próximo”, afirmou o presidente da Sicredi Sul, Marco Túlio Duarte Soares.

Para ambas as modalidades da corrida noturna, é necessário que o competidor tenha 16 anos ou mais. A programação prevê a concentração dos atletas às 17h30, com a recepção e alimentação à base de frutas e hidratação. Em frente da agência do Sicredi, da Rua Fernando Corrêa da Costa, às 19h, ocorrerá a largada dos corredores do percurso de dez quilômetros e, minutos depois, será a largada dos competidores da prova de cinco quilômetros.

“Será à noite devido ao clima e difere de outras corridas que são realizadas durante o dia”, comentou a assessora de comunicação da Sicredi Sul, Ana Carolina Martins.

INSCRIÇÕES

As inscrições são exclusivas pelo site (www.corridasicredisulmt.com.br) e podem ser feitas até o dia 20 de setembro. Os valores são: R$ 50,00 para associados da cooperativa e R$ 80 para não associados. Cada inscrito ganhará um kit contendo camiseta, meia cano médio, chip de cronometragem, numeração e medalha ao concluir a prova. A retirada dos kits ocorrerá entre os dias 19 e 21 deste mês, na agência Sicredi da Rua Fernando Correa da Costa.

Os projetos, sejam eles de pessoas físicas ou de associações, interessados em serem beneficiados, também deverão ser escritos pelo site. Vale ressaltar que eles devem fazer parte da área de atuação da cooperativa, que é composta pelos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Itiquira, Pedra Preta, Rondonópolis, Guiratinga, Poxoréu, Tesouro e São José do Povo.

“Esse será um grande diferencial do evento, além de participar da corrida o participante pode contribuir com um projeto social voltado para a prática de esporte da sua região”, ressaltou Marco Túlio.

A corrida noturna é realizada pela Sicredi e organizada pela Ultramacho, experiente produtora de eventos esportivos em Mato Grosso.