Em chamas: Calor, queimadas e fumaça castigam o rondonopolitano

Como se o tempo seco, o calor de 40°C e a baixa umidade do ar não fossem o suficiente, o rondonopolitano também enfrentou ontem (6) um dia de queimadas intensas e muita fumaça. A maior delas, em uma fazenda às margens da BR-163, na saída para Campo Grande, provocou uma nuvem de fumaça gigante que pode ser vista de diversos pontos da cidade, assustando os moradores.

A grande queimada, que começou em uma propriedade rural, rapidamente se alastrou para outras, potencializada pelos fortes ventos. O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 10h, sendo que a partir das 13h o fogo se intensificou e ganhou maiores proporções. Com o apoio de fazendeiros da região, as chamas foram controladas no fim da tarde, mas não foi possível confirmar, até o fechamento da edição, se totalmente extinto, bem como o tamanho da área atingida.

Os incêndios não ficaram restritos à área rural, mas também foram registrados na área urbana. Houve queimada na região Salmen, nas proximidades da ponte sobre o Ribeirão Arareau na Rua José Barriga e nas proximidades do bairro Lúcia Maggi. Com tantas ocorrências ao mesmo tempo, faltou estrutura e profissionais do Corpo de Bombeiros para tantos atendimentos, por isso, os de maior gravidade tiveram prioridade.

Para os próximos dias, a situação preocupa ainda mais, já que não há previsão de chuva e as temperaturas devem manter na casa dos 40°C. Sites especializados em previsão do tempo falam em máximas de 41° e até 43°C na semana que vem, elevando ainda mais o risco de queimadas urbanas ou incêndios na área rural.