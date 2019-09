Distritos industriais: Prefeito volta atrás e fatia recursos

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) voltou atrás de sua decisão de investir os R$ 56 milhões provenientes das emendas parlamentares da bancada federal do estado exclusivamente em obras de drenagem e pavimentação das ruas e avenidas dos distritos industriais de Rondonópolis. Desde o anúncio da viabilização da emenda parlamentar, Pátio se mostrava reticente a investir os recursos onde os parlamentares definiram, mas o assunto foi explorado pela imprensa local e houve muita pressão da classe política local e estadual, com parlamentares ameaçando inclusive retirar suas emendas, o que levou o gestor a acenar com um recuo mas, pelo visto, tudo não passou de um aceno mesmo e o dinheiro será fracionado em diversas obras, deixando mais uma vez os distritos industriais em segundo plano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 99962-6990

De acordo com documentos protocolados pela prefeitura no Ministério do Desenvolvimento Regional, dos R$ 56 milhões, apenas R$ 21,1 milhões estão previstos para serem investidos na restauração e implantação de asfalto nos distritos industriais, enquanto R$ 7,2 milhões irão para obras de drenagem de águas pluviais no prolongamento da Avenida Ponce de Arruda, outros R$ 5,5 milhões irão para obras de sinalização horizontal e vertical na cidade, outros R$ 7,6 milhões irão para a pavimentação e drenagem em vias urbanas do município não especificadas, R$ 8,9 milhões serão destinados para a drenagem de águas pluviais superficial e profunda em locais não especificados, e R$ 5,6 milhões irão para obras de sinalização horizontal e vertical e identificação de vias e passeios públicos.

A notícia confirmando o fatiamento dos recursos não agradou o empresário Juarez Orsolin, membro do Conselho Superior da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (Acir) que, desde o início, defendeu a aplicação integral dos recursos nos distritos industriais, como era o desejo dos parlamentares que apontaram as emendas para os mesmos.

“Infelizmente, o Zé do Pátio vai fracionar o recurso e vai usar o dinheiro que era para os distritos em outras áreas, de acordo com o interesse dele. O que ficamos sabendo é que por mais que a emenda seja da bancada, que exista um acordo que definiu que o dinheiro seria para os distritos industriais, ele vem para o Município e o prefeito tem a prerrogativa de dar o direcionamento. Então, nós não temos muito o que fazer”, declarou.

Para ele, a negativa do prefeito em investir os valores onde era previsto originalmente não é uma decisão boa para a cidade. “Nós achamos isso muito negativo para o município de modo geral, porque se trata de uma visão distorcida de desenvolvimento, pois se esse recurso fosse investido no setor produtivo, isso iria gerar mais receita para o Município, mais empregos, mais impostos, para irrigar todo o sistema, inclusive para as questões sociais. Não queremos dizer que as obras que ele vai fazer com os recursos não sejam importantes, mas esse era um recurso que já estava carimbado para atender uma demanda que há anos já vinha esperando por isso”, lamentou.

Orsolin rememora que há anos os distritos industriais precisam de obras de melhora na sua infraestrutura, estando com várias de suas ruas já intransitáveis, o que deve ser agravado com o início do período chuvoso, que deve ocorrer nos próximos dias.

ENTENDA MELHOR

Ainda em 2018, a bancada federal de Mato Grosso, composta por oito deputados e três senadores, decidiu direcionar parte das suas emendas parlamentares, que totalizaram R$ 56 milhões, para obras de infraestrutura nos distritos industriais de Rondonópolis. A ideia da bancada federal do estado era investir esse valor nos distritos industriais diante da sua precariedade e como forma de atrair novas empresas e incrementar a economia local.

Mas, desde o anúncio das emendas, o prefeito já tinha anunciado o seu desejo de fatiar os recursos e destinar apenas uma parte deles para os distritos, levando o restante para ser investido em obras de asfalto em bairros de Rondonópolis e outras.

Porém, no dia 22 de dezembro do ano passado, Zé do Pátio fez uma declaração pública deixando transparecer que iria de fato usar os recursos onde os parlamentares gostariam que eles fossem aplicados. “A bancada federal decidiu presentear a cidade com essa verba, que passa dos R$ 56 milhões. Os deputados e senadores de Mato Grosso destinaram esse recurso e direcionaram a aplicação. Com isso, já entregamos os projetos de engenharia para a Caixa Econômica Federal para serem avaliados”, declarou na época.

Mas agora, quando já não é mais possível a reversão das emendas, eis que os parlamentares ficam sabendo que o dinheiro será fracionado e direcionado para diversas outras obras.

OUTRO LADO

Procurada para falar a respeito do fracionamento dos recursos, originalmente destinados aos distritos industriais, a prefeitura não havia se manifestado até o fechamento dessa edição.