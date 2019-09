Atração: Ídolos do futebol brasileiro se apresentam hoje na cidade

Ídolos do futebol brasileiro se apresentam hoje (7), a partir das 15 horas, no Centro de Treinamentos do União Esporte Clube. A entrada são dois quilos de alimentos não perecíveis, porém aqueles que não tiverem condições de doar, não serão barrados na portaria. O evento é denominado “Jogo dos Ídolos – Craques do Futebol”, onde participam os grandes craques que atuaram no futebol nacional e internacional, como Luizão – Valdeir – Macedo – João Paulo – Ezequiel – Rogério – Adriano Gabirú – Ronaldo Giovanelli, Djalminha, dentre outros.

“O objetivo do jogo, além de resgatar o passado, o presente e o futuro do futebol é, também, mostrar a força da solidariedade. Será um jogo de entretenimento esportivo mas, acima de tudo, caráter filantrópico. Contudo, neste momento de crise, é importante ressaltar que as pessoas que têm estes jogadores como ídolos, e não têm condição de levar dois quilos de alimentos, leve um e se não puder levar nada, não passará pelo constrangimento de não prestigiar o evento”, disse Gilbert Régis, um dos organizadores.

Ele explica que os jogadores chegam por volta das 15 horas e receberão moções de aplausos do vereador Thiago Muniz e do deputado estadual Nininho. “O time adversário será composto por empresários que nos ajudaram com despesas do evento e ex-jogadores do União. O treinador será Edi Carlos, auxiliado por Guntebergue Silveira e os técnicos das estrelas serão Reydner Souza e Carlos Rufino. Teremos sorteios de brindes. É um evento para as famílias. Agradeço os apoiadores que entenderam a relevância desse momento e também a Prefeitura e Câmara Municipal”, completou Gilbert Regis.

PEDRA PRETA

No domingo (8), o “Jogo dos Ídolos – Craques do Futebol”, com a mesma estrutura, ocorre também em Pedra Preta, a partir das 9 horas, no Miniestádio daquela cidade. Igualmente, a entrada será 1 quilo de alimento não perecível.