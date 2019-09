7 de setembro: Exército abre o desfile em Rondonópolis

O tradicional desfile cívico militar do 7 de Setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil, que este ano completa 197 anos, mais uma vez será aberto pelos militares do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC). O desfile terá início as 7 horas e ocorrerá na Avenida Amazonas, no sentido contrário da via, ou seja, sairá da Praça dos Carreiros em direção à Praça Brasil, se dispersando em seguida.

A primeira instituição à se apresentar será o 18º GAC, que além dos soldados e oficiais, todos os anos leva para o desfile parte do seu armamento, dando um lindo espetáculo de sincronismo e organização para todos os presentes. Os desfiles serão fechados pelos voluntários e funcionários que desenvolvem o Projeto Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.

A concentração das pessoas que irão participar do desfile vai acontecer na Rua Domingos de Lima e, como já anunciado pelo A TRIBUNA, o palanque das autoridades ficará montado na Praça Brasil, ao lado haverá uma estrutura que vai abrigar um grupo de 50 pioneiros da cidade, uma novidade apresentada este ano, que tem por finalidade homenagear essas pessoas que tanto contribuíram para o crescimento de Rondonópolis.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, ao todo 7.141 pessoas de 37 instituições civis e militares participarão do desfile. O evento terá início oficial às 6h30, com a solenidade de revista das tropas do 18º GAC e às 7 horas, pontualmente, terá início os desfiles, que será animado por fanfarras de 16 escolas municipais.

Para possibilitar a realização do evento, o trânsito sofrerá alterações desde a véspera do desfile, como no caso da Avenida Amazonas, que já está totalmente interditada desde o final da tarde de ontem, desde a Rua Domingos de Lima até a Rua João Pessoa. Ruas de acesso lateral também serão interditadas a partir de 5 horas de hoje, mas a organização promete liberar totalmente o tráfego nas vias centrais da cidade até o meio dia.