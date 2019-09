Suspeita de fraude: Polícia cumpre mandados contra médico filho de Riva

A Polícia Civil cumpriu na manhã de ontem (05.09) três mandados de busca e apreensão, dois em Cuiabá e um em Várzea Grande, para coleta de documentação supostamente falsa usada para obtenção de certificado de título de Especialista em Medicina de Tráfego, que o médico José Geraldo Riva Júnior, filho do ex-deputado José Riva, apresentou junto ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran). O curso teria sido realizado pela PUC do Estado de Goiás (GO).

A investigação é realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, que deflagrou a operação denominada “Especialista”.

Em ofício encaminhado pela PUC de Goiás, a instituição afirmou que não emitiu título de especialista ao investigado, pois ele não teria concluído uma das disciplinas do curso, encaminhando cópia do histórico escolar. Em razão dessas informações, o certificado apresentado ao Detran seria supostamente falso.

O certificado foi usado pelo investigado para se credenciar junto ao Detran de Mato Grosso, por meio da empresa Perimetran Perícias Médicas de Trânsito, do qual o médico é sócio, e, assim, estaria realizando exames de aptidão física e mental de candidatos à condução de veículos sem possuir os requisitos necessários para tal função.

As buscas tinham por objetivo encontrar e apreender documentos relacionados à não conclusão do curso que resultou na emissão fraudulenta de eventual certificado com título de especialista em medicina de tráfego.

OUTRO LADO

Em declarações à imprensa da Capital, o ex-presidente da Assembleia Legislativa José Geraldo Riva classificou como “pirotecnia” a operação que teve como alvo o seu filho, o médico José Geraldo Riva Júnior. Para o o ex-deputado, não há que se falar em qualquer tipo de ilegalidade praticada por seu filho. Ele garante que o médico fez o curso que é questionado pela Defaz e possui o certificado de conclusão. “É mais uma pirotecnia. Se ele chamasse José Geraldo de Oliveira, essa operação não existiria. O problema que ele chama José Geraldo Riva. É uma forma de expor. Infelizmente, não há tratamento isonômico. Se seu sobrenome for Riva”, desabafou. (Com assessoria PJCMT)