Sucessão municipal: PSDB, Podemos e Pros se aproximam

O presidente do diretório municipal do PSDB, vereador Rodrigo da Zaeli, declarou ontem (5) que o projeto de candidatura majoritária do partido ganhou o apoio do Podemos em Rondonópolis e agora está dialogando com o PROS.

“Já está tudo certo que o Podemos vai caminhar com a gente nas próximas eleições. Agora, estamos conversando com o PROS. Hoje [ontem] reunimos os representantes do Podemos e do PROS para explanar o projeto de candidatura a prefeito pelo PSDB”, disse.

Até então, o pré-candidato a prefeito do PSDB é o próprio Rodrigo da Zaeli. “Meu nome está à disposição agora do grupo. O candidato poderá ser do PSDB, Podemos ou PROS, quem vai apontar isso é o tempo e a evolução da pré-candidatura a prefeito como a de vice-prefeito”, afirmou Zaeli.

Recentemente, o PSDB rompeu com a gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). Segundo seus representantes, o Solidariedade não estaria respeitando as ideias e o posicionamento do PSDB, que somou com a administração para poder contribuir com o desenvolvimento da cidade. “Este rompimento também ocorreu para estarmos livres para as articulações e o diálogo político. Tanto é que agora já estamos próximos de partidos como o Podemos e o PROS”, salientou.

Na mais recente reunião do PSDB, Podemos e Pros compareceram, representando o PSDB, o ex-vice-prefeito Rogério Salles e Rodrigo da Zaeli. Do Pros, o pré-candidato a prefeito Luiz Homem de Carvalho, o empresário Sérgio Sérgio Del Cistia e, pelo Podemos, o representante dos pequenos produtores rurais Valdir Correia, além de outras lideranças das siglas partidárias.