Obra da quadra esportiva será licitada dia 11

Dois anos e meio depois do vereador Orestes Miráglia (SD) ter indicado a construção de uma quadra poliesportiva, na divisa dos residenciais Dona Fiúca e Maria Tereza, em parceria com o ex-deputado federal Valtenir Pereira, quando ainda estava no exercício do cargo, a obra será finalmente licitada, na próxima semana, dia 11 de setembro.

Conforme informações repassadas pelo presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura, Vinícius Amoroso, a tomada de preço será levada a efeito a partir das 9 horas, do dia 11, na sala das licitações da Secretaria Municipal de Administração.

Na oportunidade, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação (qualificação técnica) e proposta comercial (menor custo/valor), respectivamente, para aquisição do contrato de construção da referida quadra poliesportiva, coberta, e dotada de arquibancadas, banheiros e vestiários.

O valor da obra está orçado em R$ 742.530,75, cujo contrato de repasse será proveniente da Caixa Econômica Federal em parceria com o Ministério do Esporte. A referida quadra será construída ao lado da Escola Municipal Alfredo de Castro e deverá beneficiar não apenas os alunos da referida unidade educacional mas, sobretudo, as comunidades residentes no seu entorno.

Conforme Orestes Miraglia, a parceria com o deputado Valtenir Pereira foi firmada ainda no início de fevereiro de 2017. Na ocasião, o parlamentar se prontificou a designar uma emenda de sua autoria, contemplando a construção de uma quadra poliesportiva coberta.

“A gente até entende essa demora decorrente da burocracia oficial. Todavia, agora, depois de publicada a chamada para licitação, acreditamos e esperamos que o processo licitatório atraia interessados e a obra seja iniciada e concluída sem contratempos o mais breve possível”, concluiu o vereador.