Mutirão acontece na próxima semana

Ato em comemoração aos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor possibilitará renegociação de dívidas de forma online

Na próxima semana, o Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos e, para comemorar, será realizada uma campanha nacional envolvendo os órgãos de defesa do consumidor, incluindo o Procon de Rondonópolis, que também participará do Mutirão de Negociação de Débitos Online.

O mutirão nacional acontece entre segunda-feira (9) e sexta-feira (13), em que será possível que pessoas que estejam em situação de inadimplência com empresas que estão cadastradas na plataforma Consumidor.gov.br, possam renegociar suas dívidas. Essa renegociação vai ocorrer exclusivamente pela internet.

Em Rondonópolis, segundo informado pela Prefeitura, a Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Procon) vai disponibilizar, durante toda a semana, das 8h às 18h, um computador para facilitar o acesso ao cidadão que precisa renegociar suas dívidas, mas não tem acesso ao equipamento ou smartphone.

Também haverá, conforme informado, um funcionário do órgão de prontidão para auxiliar o usuário em qualquer dificuldade. O Procon fica localizado na Rua Rio Branco, 2.102, no Jardim Guanabara.

Mais de 100 instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito estão integradas à plataforma, entre elas os principais bancos do país. Ao acessar o portal ou aplicativo, o consumidor deve fazer seu cadastro e informar o banco ou administradora de cartão de crédito com a qual tenha a dívida e enviar a sua proposta para quitar esse débito. Depois desse registro, é dado um prazo máximo de 10 dias para que a empresa ofereça uma resposta para o cidadão, com o acordo ou a contraproposta.

Não é possível afirmar quantos moradores de Rondonópolis estão em débitos atualmente com financeiras ou administradoras de cartão de crédito, mas estima-se que mais de 50 mil pessoas estejam com o nome nos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito ou Serasa.

Para quem deseja ‘limpar’ o nome e possuí dívidas com instituições financeiras ou administradoras de cartão, o mutirão de renegociação é considerado um bom momento. Mas, vale lembrar, só será possível renegociar a dívida se a empresa com a qual o consumidor tem o débito estiver no banco da plataforma.