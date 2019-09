Comércio local: “Liquidaqui” deste ano terá mais de 300 lojas na promoção

A Liquidaqui já superou as edições anteriores em número de lojas, serão mais de 300 pontos de vendas neste ano oferecendo promoções para os consumidores, e quem fizer compras no valor de R$ 50,00 ou mais, receberá cupons para participar do sorteio de um Fiat Mobi 0km, duas motos Honda Start 160 cilindradas e cinco TVs de 50 polegadas. A campanha começa na segunda-feira (9) e se estende até sábado, dia 14 de setembro.

As empresas que aderiram à campanha estão identificadas com cartazes e bandeirolas verdes da Liquidaqui. Para participar do maior evento do varejo, as lojas precisam ter produtos na promoção com preços especiais e prazos atrativos. O evento tem por objetivo fomentar o comércio varejista em setembro, mês sem nenhuma data comemorativa e neste ano, acontece justamente na Semana do Brasil, criada recentemente com esta mesma finalidade.

A campanha de Rondonópolis faz parte do calendário oficial do município e está na 15ª edição. Os clientes já esperam o evento para realizar boas compras e concorrer aos prêmios que são atrativos. A exemplo do que aconteceu nas outras edições, as avenidas estarão iluminadas e duas serão fechadas no final da tarde para serem transformadas em calçadões. A tradição é colocar brinquedos e lanchonetes nas ruas para que as famílias possam passear e se divertir. O fechamento das ruas acontece de quarta à sexta no final da tarde e no sábado o dia todo.

O sorteio dos prêmios acontecerá no Casario no sábado à noite, depois da 1ª Corrida Liquidaqui, a corrida de rua noturna que será promovida pela CDL Jovem e premiará os primeiros colocados em dinheiro. Na mesma noite, haverá show da banda Red River e o sorteio dos prêmios.

O presidente da CDL de Rondonópolis, Thiago Sperança, considera que o evento deste ano atrairá mais consumidores para a campanha devido a quantidade maior de adesões. “Fechamos uma importante parceria com o Rondon Plaza Shopping e temos lojas na campanha em todas as regiões da cidade, trabalhamos para descentralizar e conseguimos fortalecer a marca Liquidaqui nos bairros da cidade. Também temos filiais de lojas em outras cidades como Pedra Preta, Dom Aquino, Itiquira, Cuiabá e até em Barra do Garças que também participam nesta edição, devido a credibilidade que a Liquidaqui tem no mercado”.