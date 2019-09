Após concessão: Começa a fase de transição no aeroporto

Começou a vigorar, ontem (5), o período de transição da administração do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco para a iniciativa privada. Gerido desde a sua criação pela prefeitura de Rondonópolis, o Marinho Franco faz parte de um pacote de quatro aeroportos do estado que agora passarão para a gestão do Consórcio Aeroeste, que venceu o leilão para a concessão da exploração, pelos quais pagou R$ 40 milhões no ato da assinatura do contrato, ocorrido anteontem (4).

O período de transição será de 40 dias, quando a gestão será compartilhada entre a prefeitura e o Consórcio Aeroeste, que irá assumir definitivamente o comando do aeroporto após esse prazo.

O aeroporto de Rondonópolis, assim como o de Várzea Grande, Sinop e Alta Floresta, foram repassados à iniciativa privada em leilão realizado em abril deste ano, na Bolsa de Valores de São Paulo. O chamado Bloco Centro-Oeste foi arrematado por R$ 40 milhões para uma concessão de 30 anos, com ágio de 4.739% em relação ao lance mínimo inicial de R$ 800 mil.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, durante o período de transição serão mantidos os servidores municipais que atuam no Marinho Franco porém, passado o período de 40 dias, a gestão será integralmente a cargo do Consórcio Aeroeste.

Durante esse período, o consórcio terá que elaborar e repassar para o Governo Federal o seu Plano de Transição Operacional (PTO), o Plano de Exploração Aeroportuária (PEA) e o Plano de Gestão de Infraestrutura (PGI), que serão avaliados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a posterior homologação da concessionária como nova administradora dos aeroportos. O consórcio ainda assumiu o compromisso de investir R$ 386,7 milhões nos aeroportos do Bloco Centro-Oeste durante a vigência da concessão.