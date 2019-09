Manifestação do STJ: Promotor contesta o juiz aposentado Pedro Campos

O promotor de Justiça Jorge Paulo Damante Pereira, que atua no Júri Popular em Rondonópolis, contestou parte das declarações do juiz aposentado Pedro Pereira Campos Filho, publicadas em reportagem do A TRIBUNA no último dia 31. No entendimento do promotor, a matéria contém uma informação truncada, desencontrada e que não corresponde à realidade, que seria a parte em que Pedro Campos afirma que a sua decisão de não levar a empresária Mônica Marchetti a Júri Popular teria sido reconhecida como correta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Para o promotor de Justiça, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ, não teria escrito que Pedro Pereira Campos Filho teria tomado a decisão correta ao não pronunciar Mônica Marchetti, mas que ele teria apenas transcrito um trecho de uma decisão do desembargador Pedro Sakamoto, do Tribunal de Justiça (TJ) do estado.

“O recurso do Ministério Público não foi examinado no mérito. Não existe a análise de provas, pois o STJ não examina provas de processo. Isso é matéria para o primeiro grau e segundo grau. O STJ e o STF são voltados para o exame dos recursos que envolvem questões formais, no caso do STF no que diz respeito à Constituição Federal e, no caso do STJ, o que diz respeito à legislação federal”, explicou.

“O correto é dizer que simplesmente que o recurso do MP não foi conhecido nesse momento e que se manteve a decisão de impronúncia (de não levar a ré ao Júri Popular), que é a decisão do TJ de Mato Grosso. Mas ainda cabe recurso ao MP dessa decisão do STJ, que ainda não transitou em julgado e, portanto, o processo não está encerrado. O MP ainda tem recursos para serem propostos nesse caso e, certamente, o fará por suas instâncias superiores”, continuou o promotor.

Jorge Paulo Damante diz que tanto ele quanto o MP não têm nenhum tipo de reserva com relação ao juiz aposentado Pedro Campos e esclarece que para ele a discordância diz respeito ao processo envolvendo a empresária Mônica Marchetti, que no entendimento do promotor, teria que ir a Júri Popular. “O MP vai lutar, enquanto houver alguma possibilidade jurídica, para levar essa senhora a julgamento”, anunciou.

O promotor ainda reforça que o MP não considera que o argumento de que as provas contidas no processo são frágeis e que isso ensejaria que a ré não fosse levada ao Júri Popular. “Mas é claro que esse argumento não é válido! O procedimento do Júri é diferenciado. Quando o juiz vai dizer se um réu deve ou não ser levado a um Júri, ele não faz um exame aprofundado da prova. Ela faz essa análise quando ele vai condenar ou absolver alguém. No Tribunal do Júri, quem condena ou absolve é o Conselho de Sentença. Portanto, se há indícios de autoria do crime, a pessoa tem que ser submetida ao Júri. Isso acontece todos os dias no nosso país. Réus pobres, negros das periferias do nosso país são levados ao Júri muitas vezes com provas parcas. E isso está correto, deixa que a sociedade decida. O que não pode fazer é o que o doutor Pedro Campos, com todo respeito às vênias, fez quando ele era juiz deste caso, quando ele se imiscuiu aos detalhes da prova, para favorecer naquele momento e proferir uma decisão que favoreceu à acusada Mônica Marchetti” , opinou.

“Não digo que ele tenha feito isso por motivos escusos, nada disso. Que seja pelo convencimento jurídico, e nós acreditamos nisso, entretanto, não é o momento para isso. A lei processual nos diz que isso, essa análise exauriente da prova, deve ser feita pelo Júri”, concluiu.

ENTENDA MELHOR

O juiz aposentado Pedro Pereira Campos Filho atuou, no ano de 2003, no processo em que a empresária Mônica Marchetti é acusada de ser uma das mandantes dos homicídios dos irmãos Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, crimes ocorridos em 1999 e 2000, respectivamente, em Rondonópolis. Na época, ele considerou que os autos do processo não continham um conjunto probatório robusto o suficiente para ligar Mônica Marchetti ao crime, decidindo não levar a empresária a Júri Popular, decisão que acabou por levar à sua suspeição, à anulação de sua sentença e ao seu afastamento do caso.

Depois disso, a empresária Mônica Marchetti, acusada de homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha, por conta de supostamente ter contratado, juntamente com seu pai, Sérgio João Marchet, os pistoleiros ex-PMs Célio Alves e Hércules Agostinho, para matar os irmãos Araújo, por conta de uma suposta disputa por terras, foi presa e liberada em seguida. Sua defesa conseguiu que até hoje ela não fosse levada a Júri Popular.