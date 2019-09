MP ainda espera levar Mônica Marchetti ao Júri Popular

O Ministério Público Estadual (MPE) diz não ter desistido de levar a empresária Mônica Marchetti a Júri Popular para responder a acusação de ser uma das mandantes do crime que vitimou os irmãos Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, crimes ocorridos em 1999 e 2000, respectivamente, em Rondonópolis. A suposta mandante do crime não foi julgada até hoje e seu processo está prestes a ser encerrado sem que ela seja de fato julgada, mas caso isso venha a acontecer, o MPE diz já ter novos elementos para entrar com outra ação na Justiça contra a empresária.

Quem garante isso é o promotor do Júri Popular em Rondonópolis, Jorge Paulo Damante Pereira, que aguarda uma manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, órgão imediatamente superior ao MPE, recorrendo da última decisão do Tribunal de Justiça e pedindo a pronúncia de Mônica Marchetti, para que ela finalmente possa ir a julgamento. Caso não ocorra esse recurso, o processo terá tramitado em julgado e uma nova ação já poderá ser protocolada na Justiça.

O caso de Mônica Marchetti já vem se arrastando na Justiça há quase duas décadas, sem que ela e seu pai, outro acusado de mandância no caso, tenham ido a julgamento. Ainda em 2003, o juiz Pedro Pereira Campos Filho, hoje aposentado, a livrou de ir a Júri Popular, argumentando a fragilidade do conjunto probatório contra a empresária contida no processo.

O MP recorreu da sentença e o TJ acabou reformando a mesma, dando o entendimento de que ela deveria ser levada a Júri, mas a defesa de Mônica Marchetti conseguiu anular essa decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a alegação de que havia “um excesso acusatório” no processo, e o STJ determinou ao TJ que proferisse uma nova decisão.

“Ao proferir essa nova decisão, o TJ fez o contrário. O relator Pedro Sakamoto foi voto vencedor e ficou o entendimento de que não haviam elementos para a pronúncia dela. Então, se na primeira denúncia do TJ houve um excesso acusatório, essa agora fez o contrário, favoreceu a acusada. Mais uma vez, com todas as vênias, o desembargador Pedro Sakamoto imiscuindo nos meandros, nos detalhes da prova, coisa que teria que ser feita em plenário, e não por um juiz togado, praticamente deu uma sentença absolutória para ela. Estamos recorrendo dessa decisão e vamos recorrer enquanto tivermos chances. E digo mais: quando não tivermos mais chances nesse processo, nós vamos entrar com um novo processo contra ela, pois temos elementos”, anunciou o promotor Jorge Paulo Damante Pereira.

Ele diz que as novas provas, um segundo depoimento apontando a empresária de ser a mandante dos crimes, chegou a ser entregue ao TJ para serem anexados ao atual processo, mas o promotor não sabe dizer se foram de fato anexadas ou não, mas não foram levados em conta. A prova, no caso, é a delação do ex-soldado PM Célio Alves que, até então, vinha negando participação nos assassinatos, mas no seu último julgamento ele entregou uma carta pedindo perdão aos parentes das vítimas, confessou integralmente o crime e explicou a sua participação e quem eram os mandantes, no caso, os Marchetti.

Ainda assim, o promotor diz que precisa esperar que o processo original tramite em julgado para entrar com a nova ação na Justiça, dessa vez com essa nova delação acusando Mônica Marchetti. “O MP vai lutar até o fim para que essa senhora seja levada perante à sociedade de Rondonópolis para que seja julgada por seus crimes. É direito da sociedade. Não estamos aqui falando em condenação dela, inclusive temos o máximo respeito pela sua defesa, mas o que nós queremos é que ela vá ao Júri. Aí, entendermos que foi feito justiça, mas quem deve decidir por condenar ou absolver é a sociedade”, reiterou.

Os dois executores dos assassinatos, os ex-PMs Célio Alves e Hércules Agostinho, foram julgados e condenados, cumprindo pena até os dias de hoje em regime fechado, mas os supostos mandantes ainda continuam impunes.

No caso do empresário Sérgio João Marchet, o processo continua tramitando, mas está perto de prescrever, devido à idade do acusado, que está prestes a completar 70 anos. Já no caso de Mônica, o MP não vê riscos de o processo prescrever sem que ela seja levada a julgamento, mas o promotor diz que não tem como prever quando isso acontecerá.