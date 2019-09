Fatiamento do Pré-Sal: Cidade pode ficar com R$ 6,4 milhões

O Senado Federal aprovou, nessa semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que permitirá que o governo federal reparta com estados e municípios os recursos do leilão da cessão onerosa do pré-sal. A expectativa é que R$ 22 bilhões sejam distribuídos aos entes federativos.

Caso a medida, que será encaminhada à Câmara dos Deputados, seja apreciada, os municípios de Mato Grosso podem receber R$ 190 milhões. A previsão é que a Capital, Cuiabá, receba R$ 14,4 milhões, sendo o município a receber a maior fatia.

Em seguida estão Rondonópolis e Várzea Grande, que devem receber cada a quantia de R$ 6,4 milhões. Já Sinop deve receber R$ 4,3 milhões e Sorriso R$ 3,3 milhões. O índice de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios foi adotado como critério de rateio do recurso que pode chegar.

A medida que beneficia os municípios só foi possível após um acordo firmado com os senadores, onde a União abriu mão de 3% do total do recurso para os estados produtores, a fim de garantir a aprovação pelos deputados federais. Dessa forma, o governo federal ficará com 67% do valor, 15% serão repassados aos estados e outros 15% aos municípios.

Depois de aprovado pelos senadores, o texto foi enviado para a Câmara dos Deputados para alterações. Lá, precisará ser votado em dois turnos por maioria qualificada — 308 deputados. Se não houver mudanças de conteúdo na PEC, irá para sanção presidencial.

ENTENDA – A cessão onerosa foi assinada entre a União e a Petrobras em 2010, e garantiu a ela o direito a explorar 5 bilhões de barris sem licitação nas áreas do pré-sal. Esse contrato prevê uma reavaliação para as seis áreas da cessão onerosa, que foram declaradas comerciais entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014. A Petrobras pagou 74,8 bilhões à União à época pelo direito de exploração, mas estima-se que os volumes de petróleo na área são muito maiores do que os estimados inicialmente, o que levou o governo a buscar a realização de um leilão desses excedentes visando arrecadar bilhões. É desse leilão que os valores que chegarão até os municípios devem sair.