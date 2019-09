Vereadores: Redução é inconstitucional, diz comissão

O projeto de lei estabelecendo o número máximo de 15 vereadores para compor as próximas legislaturas, em Rondonópolis, deve entrar na pauta de votação da sessão ordinária de hoje (4), da Câmara Municipal, porém com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o vereador Vilmar Pimentel (SD), a proposta recebeu parecer contrário por ser inconstitucional.

“Pela lei orgânica do município, uma proposta como esta deve partir da Mesa Diretora da Câmara Municipal por meio de resolução e não projeto de lei como está sendo proposto pelos vereadores do PSDB que desembarcaram da gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). Já pela Constituição Federal é autorizado 21 vereadores nas cidades a partir de 160 mil até 300 mil habitantes. Além disso, a redução do número de cadeiras não implica muito em redução de despesas, pois o duodécimo da Câmara é estabelecido também por lei federal em 6% da receita líquida do Município”, pondera o vereador.

De acordo com Vilmar Pimentel, pelo regimento interno da Câmara, caso o projeto recebesse o parecer contrário de mais uma comissão, nem entraria na pauta de votação. “Vamos discutir o projeto na sessão, mesmo sabendo de sua inconstitucionalidade” , antecipou.

A proposta foi apresentada pelos vereadores do PSDB, Jaílton do Pesque e Pague, Subtenente Guinâncio e Rodrigo da Zaeli, e o vereador Roni Magnani (PP). Atualmente, a cidade conta com 21 vereadores. A proposta de redução eliminaria seis vagas já nas próximas eleições.