Foco em amistoso: Completa, Seleção Brasileira faz treino tático em Miami

Chegou quem faltava. Com as apresentações de Richarlison e Lucas Paquetá ontem (3), a Seleção Brasileira está completa em Miami, nos Estados Unidos. Os dois, que chegaram de madrugada e à tarde, respectivamente, já participaram de atividade em campo na Trinity Palmer School.

O técnico Tite e seus auxiliares comandaram um treinamento tático de alta intensidade no período da tarde. Com meio campo demarcado, dois times se enfrentaram em exercício de ataque contra defesa. Marcação alta e pressão na saída de bola adversária eram cobrados de um lado, enquanto tranquilidade para sair com ela dominada e inversões de jogo eram os pedidos para o outro.

No fim, aquele tradicional Desafio do Taffarel, no qual os jogadores de linha apostam com os goleiros para ver quem sai vencedor em chutes de fora da área. Os perdedores pagam flexões em cada sessão.

Ontem, apenas Casemiro, Fágner e Richarlison não participaram de todo o treinamento tático. Eles correram no gramado com o preparador físico Ricardo Rosa como trabalho regenerativo pelo desgaste do fim de semana.

Aos poucos, já com dois trabalhos realizados, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Colômbia na próxima sexta-feira (6). O confronto está marcado para as 20h30 no Hard Rock Stadium.