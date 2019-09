Fanfarras farão o “esquenta” para o 7 de Setembro

As fanfarras das escolas da rede municipal de ensino farão hoje (4), a partir das 7h, no espaço do antigo aeroporto, um “esquenta”, como é chamado o último ensaio geral antes do desfile cívico do dia 7 de setembro, quando é comemorado o Dia da Independência. O evento tem o objetivo de ambientar os participantes com o clima do desfile e deverá contar com a presença de cerca de 400 crianças das 11 escolas municipais que participarão do desfile.

De acordo com Adriano Gomes de Oliveira, coordenador do projeto “Fanfarra nas Escolas” da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e organizador do “esquenta”, o mesmo tem o objetivo de acertar os últimos detalhes para o desfile cívico do próximo sábado. “O que nós queremos com isso é fazer um último ensaio geral, para trabalharmos o sincronismo das fanfarras, preparar melhor os alunos para o desfile. O nosso ‘esquenta’, inclusive, será no mesmo horário que o desfile vai acontecer, justamente para que eles vivenciem a situação real do desfile. Isso é importante para nós, pois depois do desfile aqui em Rondonópolis, nós ainda vamos desfilar na cidade de Alto Garças e temos que estar bem sincronizados para não fazermos feio lá”, salientou.

Ele explica que o projeto “Fanfarra nas Escolas”, que já está no seu segundo ano de existência, é o responsável por preparar as fanfarras das escolas para o desfile cívico do 7 de setembro, e que as fanfarras são importantes para o desenvolvimento da coordenação motora, a concentração e outras características importantes para a vida dos alunos. “Isso é importante também porque desenvolve nessas crianças o conceito de musicalidade e cumpre com a exigência delas terem aulas de artes. E é uma atividade que agrada muito aos alunos”, completou.

O projeto “Fanfarra nas Escolas” é desenvolvido pela Semed em 11 escolas da rede municipal e já está no seu segundo ano. Ele tem como objetivo formar fanfarras com os alunos nas unidades escolares municipais.

O “esquenta” para o desfile de 7 de setembro acontecerá a partir de 7h30 desta quarta-feira (4), no antigo aeroporto da cidade, localizado nos altos da Rua Fernando Correa da Costa, e é aberto para toda a população.