Carro capota às margens da rodovia BR-364 e pega fogo

O Corpo de Bombeiros de Rondonópolis precisou agir com rapidez para evitar a propagação de um incêndio na vegetação às margens da BR-364, entre Rondonópolis e Pedra Preta, após um veículo pegar fogo depois de capotar. O condutor, segundo repassado pela polícia, fugia de uma abordagem policial no início da tarde de ontem (3), e acabou perdendo o controle da direção durante uma ultrapassagem.

A equipe dos bombeiros contou com o apoio de sitiantes da região, que utilizaram tratores para fazer aceiros e, assim, evitar que as chamas se espalhassem ainda mais. O fogo foi contido, mas a fumaça chegou até a cidade e, no período da tarde, incomodou muitos moradores de vários bairros de Rondonópolis.

Toda a situação foi ocasionada após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia anônima, sobre um veículo que estava carregado com cigarros contrabandeados e passaria pelo trecho entre as duas cidades. Uma viatura de Pedra Preta, com o apoio do Comando de Ação Rápida (CAR) da PM em Rondonópolis, realizaram então o cerco e acompanhamento tático do veículo.

O motorista não obedeceu às ordens de parada e, em alta velocidade, acabou perdendo o controle durante uma ultrapassagem e capotou. O veículo começou então a pegar fogo e os policiais conseguiram retirar o condutor antes que o mesmo explodisse.