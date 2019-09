Em nome do amor, os noivos Lúcia e Claudio escolheram o entardecer para dizer o sim, diante de amigos e familiares. A decoração foi de Rodrigo Juliano, que combinou perfeitamente com um pôr do sol inesquecível. Os noivos esbanjaram alegria e descontração, contagiando a todos. O buffet foi assinado pelo Chef Keidy. E a noiva e madrinhas foram produzidas por Silvinha. Numa noite servida com muita cerveja sem hora para acabar. Certeza que este casal, que irá residir no Rio de Janeiro, deixará saudades nos amigos que ficam.