Prefeitura começa a derrubar árvores

A prefeitura de Rondonópolis começou, ontem, a derrubar dezenas de árvores que margeiam a Avenida Poguba, que tem início próximo do Horto Florestal e vai até a Avenida Beira Rio, numa extensão de cerca de 2,5 quilômetros. As árvores, em sua maioria jovens pés de ipês floridos, foram suprimidas sob o argumento de que isso seria necessário para a execução da obra de duplicação da via.

De acordo com o secretário Municipal de Meio Ambiente, João Copetti Bohrer, a derrubada e consequente retirada das árvores da Avenida Poguba estavam previstas no projeto original de duplicação da avenida e no lugar onde existiam as árvores ficará a nova pista de rolamento da via. “Está tudo dentro do previsto no projeto executivo da obra e não havia a possibilidade de manter o projeto e os espécimes vegetais. Infelizmente, houve a autorização (para a derrubada das árvores) e do ponto de vista técnico e ambiental nós avaliamos que não tinha como casar as duas coisas. Elas serão suprimidas, compensadas e depois, conforme o projeto de iluminação, será feito um novo projeto de arborização com espécies que possam ser plantadas ali”, informou.

O secretário afiançou que não havia como executar a obra de duplicação e manter as árvores em pé. “A pista de rolagem será em cima de onde estavam as árvores. Vai mudar o posicionamento do canteiro. As pessoas achavam que (a obra) iria passar perto dos canteiros, mas na verdade uma das pistas de rolamento será exatamente onde estavam as árvores. Tanto é que a própria Energisa já está retirando os postes para fazer a readequação”, completou.

A derrubada das árvores gerou revolta e circularam protestos pelas mídias sociais, muitos dos quais classificando como absurda a decisão de retirar as árvores do local, a maioria delas floridas.

Para o empresário e paisagista Cláudio Ferreira de Souza, as árvores poderiam ser preservadas sem prejuízo para a obra. “É sabido pelo grande público que o transplante de árvores adultas é perfeitamente viável. Esse argumento de que não dá para transplantar as árvores é muito frágil. Primeiro, se foram plantadas árvores desse tamanho sobre uma rede de água ou esgoto, isso comprova que a prefeitura nunca teve o mínimo de planejamento. Em segundo lugar, existe uma nota técnica ou um laudo de especialista comprovando que não tenha como fazer essa obra sem preservar as árvores?, questiona. “É tosco, é grosseiro, é violento, no sentido de que viola a racionalidade isso”, argumentou.

Cláudio Ferreira complementa dizendo que a tecnologia do transplante de árvores é muito comum e ele faz um questionamento quanto aos prejuízos financeiros provocados pela derrubada das árvores, já que segundo o empresário, cada árvore dessas que foram suprimidas valem de R$ 3,5 a R$ 4 mil cada uma. Como se trata de pelo menos três dezenas de ipês, o prejuízo financeiro para o Município passaria de uma centena de milhares de reais. “Se há uma rede de esgoto ou água ali debaixo, cadê nota técnica de um especialista afiançando que não dá para as árvores serem transplantadas? Quando se vai fazer uma cirurgia, o conserto de uma aeronave ou algo parecido, é preciso um laudo de um técnico. É o mesmo caso. Se era para retirar, as árvores tinham que ser replantadas. Plantas adultas como aquelas são caras. Elas têm um valor econômico como produto, tem o valor ambiental, e tem o valor do tempo que levou para ficarem desse tamanho. O que no fim ficou mais caro? Suprimir as árvores ou mudar um pouquinho a rede de esgoto? Eu acho que estes são questionamentos que precisavam ser feitos antes de acontecer isso”, concluiu.

ENTENDA MELHOR

A obra de duplicação da Avenida Poguba, que margeia o Parque Municipal de Rondonópolis, como agora é conhecido o antigo Parque da Seriema, uma área de preservação natural que por sua vez margeia o Rio Vermelho, foi lançada oficialmente no dia 15 de abril desse ano e custará cerca de R$ 6,7 milhões aos cofres públicos, com recursos provenientes do Governo Federal e com contrapartida da prefeitura.

A obra contará com sistema de drenagem de águas pluviais, calçadas com acesso para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), sinalização horizontal e vertical, iluminação e ciclovia. A previsão inicial era de que a obra fosse executada num período de 12 meses, a contar do seu lançamento, mas ela ficou paralisada por alguns meses, o que deve atrasar bastante o cronograma.