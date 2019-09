Ligação com BR-364 já tem projeto e custará R$ 11 milhões

A ligação entre a ponte sobre o Rio Vermelho que está sendo construída na Avenida W-11, e a rodovia BR-364, já foi projetada pelo governo estadual e a licença ambiental prévia está garantida. A informação foi repassada ontem (2), em Cuiabá ao vereador Fábio Cardozo (PDT), pelo superintendente de projetos da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra), Tércio Lacerda de Almeida.

“O superintendente informou que a obra custará cerca de R$ 11 milhões de recursos estaduais. Mas, será inclusa no orçamento de 2020. A perspectiva é para que todo processo de licitação esteja concluído e as obras comecem ainda no primeiro semestre do ano que vem, com prazo de entrega no segundo semestre. A licença ambiental prévia está garantida, agora a de instalação da obra será liberada quando a construtora estiver definida”, disse.

A estrutura da ponte e infraestrutura da W-11, além de abrir novo acesso às rodovias federais que cortam a cidade, pelo Anel Viário, é a esperança de garantir o asfaltamento e a drenagem da problemática avenida. Numa melhor explicação, a nova ponte ligará a W-11, ao lado Residencial Terra Nova, até a BR-364, na região do Lourencinho, servindo como opção de tráfego entre os bairros do Grande Sagrada Família e os distritos industriais e rodovias federais, sem precisar passar pelo Centro.

Com essa opção viária, será possível criar uma extensão do tráfego de veículos, inclusive carretas, que vem do Anel Viário, bem como bairros da região do Residencial Sagrada Família, até as BRs 364 e 163.

DRENAGEM

Está previsto, para o começo do próximo mês, o início da obra de construção de galerias do sistema de drenagem de águas pluviais, com aduelas de concreto, em parte da Avenida W-11, mais precisamente no trecho que passa ao lado do condomínio Terra Nova.

A Prefeitura de Rondonópolis investirá R$ 1.037.609 de recursos próprios na construção de galerias com 474 metros de extensão, visando dar vazão ao grande volume de água que desce pela via no período das chuvas em direção ao Rio Vermelho.