Laudo sobre causa da morte de casal deve sair em 30 dias

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Rondonópolis, apura as circunstâncias da morte de um casal na noite de sexta-feira (30), encontrado sem vida dentro de um veículo no bairro Dom Osório, e sem sinais de morte violenta. A investigação, contudo, depende da emissão de um laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que deve apontar a causa das mortes.

No Instituto Médico Legal (IML), foram colhidos materiais dos corpos de Joares Moreira Alves Filho, de 45 anos, e Elizangela Borges Gonçalves, de 36, e enviados para análise em Cuiabá, já que aqui na cidade esse tipo de exame não é realizado. Preliminarmente, as primeiras informações dão conta de que as vítimas podem ter morrido em decorrência de intoxicação por monóxido de carbono, mas somente os exames poderão confirmar esta versão.

Os corpos, encontrados por um irmão de uma das vítimas, apresentavam no momento da perícia apenas vermelhidão. Envolto em mistério, ainda não é possível dizer se as mortes foram uma fatalidade, ou então em decorrência de algum crime.

Segundo as informações, os dois estavam dentro de um veículo que estava parado em frente ao Posto de Saúde da Família (PSF) que está em construção no bairro Dom Osório. Conforme registrado no Boletim de Ocorrência (BO), o irmão de Joares disse que passava pelo local e reconheceu o veículo que estava parado como o de seu irmão. Como o casal aparentava estar imóvel, ele então abriu a porta e notou que os dois estavam desacordados. O homem então retirou os dois do veículo e pediu socorro.

O prazo da Politec para a emissão do laudo é de 15 a 30 dias, a partir do momento do recebimento do material na Capital.

ENTENDA: A intoxicação por monóxido de carbono pode matar em poucas horas. Na maioria das vezes, as vítimas não percebem que estão sob efeito do gás, justamente porque o mesmo não tem cheiro e nem cor, e acabam asfixiadas por ele.