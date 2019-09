Família procura por adolescente desaparecida

Familiares de Michelle Yasmim Nascimento Mantovani, de 16 anos, estão a procura de informações que levem ao seu paradeiro. A adolescente desapareceu na noite de sexta-feira (30), em São Lourenço de Fátima, e não havia sido localizada até o fechamento da edição.

Alexandra Mantovani, tia de Michelle, esteve na redação do a TRIBUNA e informou que a garota possui retardo mental, e que também sofre com surtos psicóticos. Esse foi, inclusive, o motivo de sua fuga na noite de sexta. “Ela estava em casa, eles haviam acabado de chegar da igreja. Em questão de minutos ela teve um surto e acabou fugindo. A Michelle faz uso de medicação, mas mesmo assim ela sofre esses surtos às vezes”, contou a tia.

A menina saiu de casa por volta de 22h30 e, quando a família deu falta, iniciou rapidamente as buscas. As roupas que ela estava usando foram abandonadas em frente a casa de uma pessoa conhecida da família, com uma mochila. Acredita-se que ela tenha trocado de roupa, por isso os familiares não sabem precisar o tipo de vestimenta ou cores que amenina estava usando, mas a certeza é de que ela está somente com a roupa do corpo, sem documentos e também sem celular.

Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado na manhã de ontem (30), em Rondonópolis, mas o caso deve ser acompanhado pela Delegacia de Juscimeira. “Não é a primeira vez que ela foge. O pai dela mora aqui em Rondonópolis e, em outra ocasião, ela veio a pé para a cidade. Nós encontramos ela, assim como das outras vezes, mas nunca demoramos tanto a localizá-la como agora”, contou a tia.

A foto divulgada pela família é a mais recente da adolescente. Sobre seu porte físico, a tia explica que ela é “baixinha”, magra, e tem os cabelos longos e da cor preta. Quem tiver informações que levem ao paradeiro da adolescente pode entrar em contato através dos seguintes telefones: (66) 3441-1042 / 99257-0077, ou por meio do WhatsApp nos números (66) 98107-9646 / 996750977.