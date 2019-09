Campanha: Prêmios da Liquidaqui estão sendo expostos nas lojas

Os prêmios da Liquidaqui 2019 estão sendo expostos em algumas lojas da cidade. Trata-se de um carro 0km, um Fiat Mobi, adesivado com a campanha e as motos. A intenção da CDL de Rondonópolis é que os prêmios sejam vistos pelo maior número de clientes das lojas.

Os prêmios foram adquiridos e quitados, mas o sorteio deles acontecerá somente no dia 14 de setembro, às 21 horas, no Casario. Todo o procedimento será seguido regiamente pela campanha estar devidamente registrada. Para concorrer aos prêmios, os clientes devem preencher corretamente os cupons que serão distribuídos nas lojas identificadas com o material da campanha Liquidaqui 2019.

A uma semana do início da campanha, os materiais já estão sendo disponibilizados para as lojas e quem desejar já pode decorar o ambiente para atrair os clientes e apresentar as ofertas.

Desde ontem começou a ser instalada a iluminação especial da campanha. Serão iluminadas a Avenida Marechal Rondon da rua Dom Pedro até a Arnaldo Estevão; a Avenida Amazonas da Fernando Corrêa da Costa até a Barão de Rio Branco e a Avenida Cuiabá, da Barão de Rio Branco até a rua 13 de Maio. A instalação da fiação será realizada no período noturno e requer atenção dos motoristas nestes próximos dias, principalmente caminhões.

Esta edição da Liquidaqui já é a maior em número de lojas participantes, até o momento são 260 empresas que aderiram à campanha. Outra novidade deste ano é a realização da 1ª Corrida Liquidaqui, que terá percurso de sete quilômetros e irá premiar os vencedores em dinheiro. A exemplo do que aconteceu nas edições anteriores de quarta a sábado (11 a 14) as avenidas serão transformadas em calçadões para que os consumidores possam andar livremente com as crianças e usufruir dos brinquedos e lanchonetes da praça da alimentação.