Santa Casa: Comitê Gestor de Crise será formado

Entes públicos, representantes da Santa Casa e da sociedade civil constituirão um Comitê Gestor de Crise para procurar encontrar uma saída para contornar a crise financeira vivida pela Santa Casa de Rondonópolis, que acumula uma dívida de cerca de R$ 24 milhões e está ameaçada de fechar as portas a qualquer momento. A proposta surgiu durante a audiência pública conjunta da Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa (AL), realizada na noite de anteontem (30) e o comitê deve ser formado no decorrer da próxima semana.

De acordo com o vereador Fábio Cardozo (PDT), presidente da Comissão de Saúde da Câmara, a sociedade precisa se atentar para o fato de que a crise vivida pela Santa Casa de certa forma já fechando suas portas. “Ela não corre o risco de fechar, já está fechando. Vários serviços como angioplastia e cateterismo, você já não consegue mais marcar. Então, a situação é emergencial. A conclusão é que é preciso unir todo mundo, classe política e sociedade, que está muito participativa. E a Câmara e a AL decidiram fazer uma audiência pública para promover esse encontro entre a sociedade e classe política para debater esse tema”, explanou.

Ainda de acordo com Cardozo, a audiência serviu para expor os problemas, para que todos os segmentos envolvidos e interessados conheçam e entendam melhor a origem da crise financeira do hospital e uma das propostas apresentadas, e que o vereador pretende se empenhar para viabilizar, é a formação de um Comitê Gestor de Crise, que contaria com a participação de representantes da Câmara, da Prefeitura, da Santa Casa, do Conselho Municipal de Saúde e da sociedade civil, e que teria função de viabilizar recursos financeiros para tirar a unidade hospitalar do vermelho.

“O que pode salvar a Santa Casa, nesse momento, é dinheiro de emendas parlamentares. Nós já temos uma prometida pelo deputado José Medeiros e vamos buscar, junto ao Governo do Estado, o reajuste dos valores pagos para as UTIs, e discutir algumas mudanças na Santa Casa no sentido de cortar custos. O que precisamos é colocar todo mundo no barco, e a forma de fazer isso é a Santa Casa ser transparente, dar a oportunidade das pessoas participarem, pois há muitas dúvidas, mas há uma certeza: se a Santa Casa fechar, todo mundo perde”, alertou Fábio Cardozo.

Membro da Comissão de Saúde da Câmara, o vereador Reginaldo Santos (Cidadania), afirma que foi esclarecedora a audiência, que mudou sua visão sobre a situação. “Segundo os números apresentados, a dívida da Santa Casa é de cerca de R$ 24 milhões, sendo que metade vem do fato de que o ex-governador Pedro Taques implantou aqui várias UTIs e pagava cerca de R$ 1.800 (ao mês) por cada leito, independente de estar ocupado ou não. Mas, aí ele trocou de secretário e isso mudou, pois o governo passou a pagar apenas R$ 1.300 por leito e somente se eles estiverem ocupados. Porém, essa estrutura gera despesas estando usadas ou não. Então, cerca de R$ 11,5 milhões desse deficit vem daí. Para se ter uma ideia, o Governo do Estado paga R$ 2 mil por cada paciente internado no Hospital Regional. Mas também há um empréstimo que a Santa Casa fez para pagar dívidas e isso gera muitos juros”, explicou.

Para a representante do Grupo de Mulheres em prol de Rondonópolis, Tânia Balbinotti, que foi a responsável pela apresentação dos dados financeiros do hospital, a audiência foi importante, pois conseguiu reunir mais forças em torno da luta pela manutenção da Santa Casa aberta. “Nós, do Grupo de Mulheres, estamos preocupadas em resolver o problema, e ficamos contentes de ver que agora o setor público, os políticos, perceberam que realmente a Santa Casa é importante para a cidade e a única saída é resolver a situação dela. Nós falamos lá [audiência] da situação e que precisamos ver o que de bom acontece ali e trabalhar para evitar que isso (dívidas acumuladas) volte a acontecer ali. Esse problema financeiro vem de longa data e há tempo não se coloca nenhum dinheiro, nenhuma emenda lá. Demonstramos ali que é possível solucionar os problemas, desde que a sociedade civil participe realmente”, externou. “Porém, para nós do Grupo de Mulheres, a audiência não trouxe nenhuma solução para este grave momento vivido pela Santa Casa. A mobilização continua”, completou Balbinotti.

Presente na reunião, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) afirmou que a prefeitura quer ajudar a pagar a dívida da Santa Casa, mas ele condiciona isso à prestação de serviços para a comunidade. “Temos que fazer uma rediscussão muito grande do papel da Santa Casa. Eles [hospital] sempre querem mais recursos, isso é histórico, a gente quer repassar os R$ 24 milhões, mas queremos a prestação do serviço. Há nove anos, a prefeitura e o Estado passavam R$ 9 milhões para a Santa Casa, hoje repassamos R$ 50 milhões por ano, a prefeitura nunca negou repassar recursos para a entidade”, informou.