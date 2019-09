Mistério: Polícia apura circunstâncias de morte de casal no Dom Osório

Um caso chocante registrado na noite de anteontem (30), em Rondonópolis, será apurado pela Polícia Civil. Um casal foi encontrado morto dentro de um veículo, no bairro Dom Osório, sem sinais de violência. Até o momento, ainda não se sabe o que pode ter provocado as mortes, mas as suspeitas vão desde envenenamento até intoxicação por monóxido de carbono.

Joares Moreira Alves Filho, 45 anos e Elizângela Borges Gonçalves, 36 anos, foram encontrados já aparentemente sem vida por um irmão de Joares. Segundo as informações, os dois estavam dentro de um veículo que estava parado em frente ao Posto de Saúde da Família (PSF) que está em construção no bairro Dom Osório.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência (BO), o irmão de Joares disse que passava pelo local e reconheceu o veículo que estava parado como o de seu irmão. Como o casal aparentava estar imóvel, ele então abriu a porta e notou que os dois estavam desacordados. O homem então retirou os dois do veículo e pediu socorro.