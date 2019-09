Cemitério da Vila Aurora: Concessão está vencida desde 2015

A concessão do Cemitério Municipal da Vila Aurora está vencida desde 2015. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, consta no setor que cuida do assunto no Paço Municipal que o contrato inicial de concessão do Cemitério da Vila Aurora é de 5 de outubro de 1995, com período inicial de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período quando não há manifestação em contrário da Prefeitura ou da empresa pela sua interrupção. Pelo que foi apurado pela reportagem, os primeiros dez anos de contrato venceram no ano de 2005 e renovado automaticamente até o ano de 2015.

Segundo o representante da empresa que administra o cemitério, Rodrigo Campos Zacarotti, a Prefeitura fez a notificação sobre o vencimento do contrato de concessão no ano de 2016, porém, por se tratar de uma atividade de utilidade pública, a empresa não pode deixar a prestação do serviço. “Só podemos deixar o serviço caso o Município assuma ou outra empresa seja licitada. Temos interesse de participar de uma nova licitação, mas antes disso não tem como realizarmos qualquer investimento na infraestrutura do cemitério, uma vez que não temos a garantia do retorno dos investimentos”, disse.

O empresário explica que tem, no papel, vários projetos para a melhoria da estrutura do cemitério, como pavimento asfáltico dos pisos que hoje são de pedra, construção de uma central de velório com serviços funerários, cartórios e outros. Também tem a proposta de construir um novo muro em torno do local e a troca de iluminação.

Conforme foi informado pela assessoria da Câmara Municipal, após o vencimento da concessão em 2015, somente no ano de 2018 a Prefeitura enviou para a Casa de Leis um projeto que prevê nova regulamentação para a concessão.

Desde o ano passado, a proposta está tramitando na Câmara. Há 60 dias, foi formada uma comissão de vereadores para analisar o projeto.