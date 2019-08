Um bom recomeço

Recentemente nós comemoramos, e muito, a retomada das atividades do Conselho Municipal da Mulher, após quase dois tristes anos de inoperância. Comemoramos devido a quantidade absurda de mulheres que tem, diariamente, seus direitos feridos. Por todo esse tempo, elas não encontraram apoio do poder público diante de um abuso sofrido, seja ele físico, psicológico, moral, patrimonial ou sexual.

Ao que parece, com o “time” que foi formado, com 24 conselheiras e fortes mulheres de nossa sociedade, as coisas devem mudar daqui para frente. Um grande exemplo vem da ação que contará com o importante apoio da Polícia Militar (PM), conforme noticiamos na edição do A TRIBUNA de ontem (30).

Juntos, Conselho e PM, eles vão visitar mulheres que já sofreram violência doméstica, que registraram o boletim de ocorrência (BO) e, agora, vão ter esse apoio para que saibam que não estão sozinhas. As visitas domiciliares serão feitas por uma equipe composta por assistente social, enfermeira, psicóloga e uma guarnição da PM.

Um trabalho muito importante, assim como é importante que o Estado e a sociedade civil estejam cientes da dimensão social que a violência contra a mulher possui, e que todos nós precisamos agir para mudar essa realidade. Sob diversas formas e intensidades, a violência contra as mulheres é recorrente e presente no mundo todo, motivando crimes hediondos e graves violações de direitos humanos. Mesmo assim, ainda há um longo caminho a percorrer.

Esta é uma questão grave, que impede a realização do pleno potencial de trajetórias pessoais, vitima famílias inteiras que ficam marcadas pela violência. Enquanto sociedade, o mínimo que podemos fazer é oferecer condições para que mulheres consigam sair da situação de violência e dar prosseguimento as suas vidas. É um belo começo saber que o poder público está ao seu lado. Parabéns ao Conselho e à Polícia Militar pelo projeto.