Avenida dos Estudantes: Pavimentação de trechos de vias paralelas

Após anos convivendo com alagamentos e erosões, comerciantes e moradores que estão às margens da Avenida dos Estudantes, no trecho entre a rotatória do Parque São Jorge e a rotatória de acesso ao Colina Verde, enfim começam a receber boas notícias do Poder Público.

A Prefeitura de Rondonópolis anunciou que irá promover obras de drenagem e pavimentação de trechos da Avenida Binário Norte e da Alameda das Margaridas, vias que são paralelas à Avenida dos Estudantes.

Segundo informado, a licitação para contratação da empresa que irá realizar as obras está marcada para ocorrer no dia 2 de outubro, às 9h, na Sala de Licitações da Prefeitura. Serão investidos no local aproximadamente R$ 4,1 milhões. Conforme dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), a drenagem compreenderá um trecho de 1,3 quilômetro somando as duas vias, e a pavimentação será estendida por 1,54 quilômetro.

Conforme informado pela Prefeitura, a pavimentação das duas vias é necessária para que as obras de drenagem que estão em andamento na lateral da Avenida dos Estudantes tenham sustentação, com melhor vazão da água das chuvas.

A referida obra, na Avenida dos Estudantes, que está custando cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos, está com pouco mais de 60% do serviço realizado, conforme o último comunicado da gestão municipal. A previsão de término é outubro deste ano.