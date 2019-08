Lago do Arareau vai ser debatido

Discussão será levada à Câmara Municipal pelo vereador Sílvio Negri. A proposta é viabilizar a segurança hídrica do município para as próximas gerações

A proposta de criação da Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Arareau será levada para discussão na Câmara Municipal pelo vereador Sílvio Negri (PCdoB). De acordo com o vereador, o projeto que também é chamado de Lago Arareau, tem o objetivo de viabilizar a segurança hídrica do município para as próximas gerações.

“Rondonópolis tem um problema grave na captação de água do Rio Vermelho. Já foi comprovado que a aguá está contaminada por agrotóxicos, assim como outros poluentes. Fiquei bastante preocupado com a qualidade da água que é distribuída em Rondonópolis, e a solução para isso é este projeto do Lago do Arareau, onde teremos a garantia de uma água com mais qualidade. Por isso, vamos levantar esta discussão na Câmara”, antecipou Negri.

O projeto começou a ser discutido em Rondonópolis pelos representantes do Partido Verde (PV), que vêm alertando sobre a necessidade de um planejamento para reserva de água para os próximos anos e com custo menor de captação para o poder público na cidade.

Conforme o pesquisador Roberto Martins Feltrin, que vem buscando informações técnicas sobre esta demanda futura de Rondonópolis, por diversas vezes, faltou água na cidade por falhas na captação, que não é apenas do município, mas se apresenta no mundo inteiro, uma vez que o consumo vem a cada dia aumentando.

Ele contabiliza que, há dez anos, o consumo de água diário por habitante em Rondonópolis era de cem litros, mas hoje são 200 litros. “Aumentou o consumo e, com a falta de preservação das cabeiras, existe impacto no volume de água dos rios que vem reduzindo”, salienta.

Roberto Martins explica que o Rio Vermelho, onde é feita a maior captação de água, é até volumoso, mas existem duas questões nele. Na época da seca diminui muito o volume de água. Além disso, em tempo de cheia, a água vem com muita areia forçando o conjunto do sistema elétrico de captação, causando desgastes nas bombas, criando problemas como já evidenciados na cidade em 2015 e 2016, onde o município ficou até mais de três dias sem o abastecimento.

“Para resolver essa questão, é preciso construir grandes reservatórios para equalizar o fornecimento de água durante o ano e garantir para o futuro. Quando se tem um reservatório, parte da água acaba sendo tratada pelo processo de decantação, se tornando de maior qualidade e com custo de tratamento e captação reduzido”, concluiu Roberto Feltrin.