E OS OUTROS? I

Na coluna de ontem (30) falamos sobre o trio de ferro que votou a favor do Projeto de Lei do prefeito, para limitar o número de motoristas de aplicativos em Rondonópolis para apenas 78. Mas, esquecemos de um importante detalhe: somente 11, dos 21 vereadores, estavam presentes no momento da votação. E o resto???

E OS OUTROS? II

Bem, entre os 11 presentes foram seis votos contrários ao projeto (Rodrigo da Zaeli, Subtenente Guinancio, Jaílton do Pesque e Pague, Professor Sidnei, Fábio Cardozo e Bilu do Depósito de Areia). Além disso, três favoráveis (Reginaldo Santos, João do Mototáxi e Batista da Coder), e duas abstenções (Elton Mazette e Cláudio da Farmácia, que é o presidente e não vota).

E OS OUTROS? III

Agora, se temos 21 vereadores, e somente 11 votaram… Cadê o restante? Por onde estavam os outros 10 vereadores de Rondonópolis durante a votação de um projeto de tão grande interesse público? Quem fugiu da raia… E por qual motivo?

LUTHERO I

Olha… Jogo em plena tarde de sábado, às 15h, com um sol para cada e quase 40 graus, umidade do ar em clima de deserto e qualidade ruim com muita fumaça… Só Rondonópolis pode proporcionar. Isso que é acreditar no esporte! LUTHERO II

A situação do Luthero Lopes, ainda com problemas com as torres de iluminação, é vergonhosa. Tudo bem que uma reforma está sendo realizada, mas obrigar que os atletas joguem nesse horário é, no mínimo, desrespeitoso. Arruma isso gente, pelo amor de Deus!!!

SANTA CASA

É, o movimento apartidário pela Santa Casa andou esquecendo de um pequeno detalhe. Quando se fala em recurso público para amenizar as dívidas do hospital, ele precisa passar pelos gestores públicos! Vai ter que pedir bença!

ELE FICA! I

Argemiro Ferreira confirmou que vai permanecer na administração e dar continuidade ao trabalho na Secretaria de Gestão de Pessoas do Município. Para quem não sabe, ele é do PSDB e o partido “pulou” da gestão Pátio, entregando os cargos. Porém, Argemiro fica! ELE FICA! II

A justificativa é que, quando assumiu a pasta, a secretaria estava recém-criada e desestruturada. Agora, está com projetos em andamento, e seria importante finalizá-los.

PAU QUE BATE….

E o tal título de cidadão rondonopolitano que pode ser dado ao prefeito de Colatina – ES, Sérgio Meneguelli, anda dando o que falar. O prefeito é famosinho por ser considerado um exemplo de gestor e estará na cidade em breve, por isso a indicação.