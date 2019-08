Críticas: Gestão de Pátio é de cunho político e não administrativo, diz Zaeli

O presidente do diretório municipal do PSDB, vereador Rodrigo da Zaeli, declarou ontem (30) que a atual administração municipal, sob o comando do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), tem cunho apenas político e não administrativo para colocar Rondonópolis no desenvolvimento. “A cidade precisa de um prefeito que administre para todos e não apenas para o seu reduto eleitoral”, alfineta o tucano

Para Zaeli, um prefeito administrativo é aquele que realiza obras nos quatro anos de governo e não apenas anuncia obras eleitoreiras nos dois últimos anos de mandato. “Agora, próximo ao período eleitoral, é lançamento de obras para todo lado, mas não consegue entregar nenhuma. Para ter certeza, basta olhar as placas na frente das construções públicas inacabadas”, afirmou.

“O atual prefeito, em seu começo de governo, recebeu apoio de quase toda classe política para colocar Rondonópolis no desenvolvimento. Agora, este apoio, que até chegou a ser chamado de governo de coalizão, já não está mais com Zé do Pátio, isso porque a sua gestão está sendo apenas política, sem o cunho administrativo que a cidade precisa” , reiterou.

Recentemente, o PSDB rompeu com a gestão porque, segundo os tucanos, o Solidariedade, partido ao qual Pátio é presidente estadual, não estaria respeitando as ideias e o posicionamento do PSDB na Câmara Municipal. “Nós somamos com a administração para poder contribuir com o desenvolvimento da cidade, mas agora está nítido que o grupo do prefeito não nos quer por perto. O PSDB foi ‘atropelado’ pelos líderes do SD”, lembrou o dirigente tucano.