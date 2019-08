Anel Viário: Resultado final do processo licitatório

A empresa ENPA Engenharia e Parceria Eirelli foi considerada vencedora da licitação para a execução das obras de recuperação do Anel Viário de Rondonópolis. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado que circulou ontem (29), e já foi submetido e homologado pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

O valor total apresentado pela construtora para realização dos serviços é de R$ 5,947 milhões, sendo 20% a menos do custo previsto no Edital, que era de R$ 7,683 milhões. Agora, iniciam-se os demais trâmites necessários antes do início da obra, que terá prazo de oito meses para execução.

“A partir de agora, correm os trâmites para assinatura do contrato, onde serão atualizadas as certidões, e a empresa vencedora deverá apresentar a garantia contratual. Após a assinatura do contrato, a ordem de serviço será expedida em no máximo 15 dias após a publicação em Diário Oficial do extrato de contato, conforme edital”, explica nota da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra/MT).

No total, seis empresas participaram da concorrência pública. Duas delas foram inabilitadas e outras quatro foram habilitadas e tiveram a proposta de preços aberta e avaliada pela Comissão, tendo sido vencedora a empresa que ofertou menor preço para execução dos serviços.

O certame teve início no dia 25 de julho de 2019 e durou pouco mais de 30 dias, como previsto pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), da Sinfra. A recuperação do Anel Viário atenderá os 16 km de extensão, entre o entroncamento com a BR-163/364 e a rotatória com a Avenida dos Estudantes. De acordo com o edital de licitação, os serviços previstos no projeto devem ser realizados no prazo de oito meses (240 dias), com vigência de contrato projetada para 330 dias.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, disse que a obra será acompanhada de perto. “Pedimos à empresa que após a assinatura de contrato realize a mobilização imediatamente para o início das obras”, disse.