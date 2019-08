Integrantes da Cooperativa Sicredi Sul MT concluem pós-graduação

Com o crescimento e fortalecimento do cooperativismo no Brasil, cooperativas de todo o país têm unido forças para ganhar mais espaço no mercado, mas, para isso, é preciso que essas cooperativas e seus colaboradores estejam preparados. Com esse intuito, 15 membros da Cooperativa Sicredi Sul MT, de Rondonópolis, finalizaram o curso de pós-graduação em Especialização em Gestão de Cooperativas.

Promovido pelo Sistema OCB-Sescoop/MT em parceria com uma faculdade, o curso teve seu último módulo realizado entre os dias 18 a 21 de agosto, no Paraná, com o tema “Vivências em Cooperativismo”. O objetivo desta aula prática foi o de aprofundar os estudos realizados em sala de aula, e para que os alunos pudessem conhecer os modelos de Organizações Cooperativas de outras regiões. Durante esses três dias os alunos visitaram sete cidades do Paraná.

Iniciado em 2017, a pós-graduação proporcionou qualificação aos profissionais das cooperativas em diversos aspectos, como: Modelo de Governança; Gestão da Sucessão; Modelos de Negócios; Estratégias de Negócios; Modelo de Integração (Intercooperação); Inovações Tecnológicas; Como se constitui o processo de Educação Corporativa na cooperativa visitada; e o programa de sustentabilidade ambiental.

O diretor de negócios, Rogério Griguc, que fez parte do grupo de colaboradores da cooperativa que cursou a pós-graduação, destaca a visão estratégica do Sicredi Sul de estar investindo na formação de lideranças. “Uma empresa que não investe na formação de líderes é uma empresa que não se prepara para o futuro, e que poderá ter grandes dificuldades em se manter no mercado. E essa visão que o Sicredi tem é louvável e certamente fará com que a instituição colha frutos melhores no futuro”, pontuou.