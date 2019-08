Santa Casa: Grupo de Mulheres pede apoio ao governador

Uma comissão do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis esteve reunida, anteontem, com Mauro Mendes (DEM) para pedir o apoio do governador para a liberação de uma emenda extra-orçamentária de R$ 10 milhões que seria destinada à Santa Casa de Rondonópolis, que vive uma crise financeira sem precedentes e ameaça até fechar suas portas. A emenda teria sido prometida ao grupo pelo deputado federal José Medeiros (Pode), mas a liberação dos valores dependeria de um entendimento entre a classe política.

De acordo com Tânia Balbinotti, uma das líderes do Grupo de Mulheres, o governador se mostrou receptivo à ideia de ajudar na mobilização política para conseguir a liberação da emenda. “Contamos sobre a emenda de R$ 10 milhões que já conseguimos porém, sabemos que o ministro (da Saúde, Luiz Henrique Mandetta) quer que haja ‘um entendimento político’ para que seja liberada pelo Ministério da Saúde. Então, pedimos a ele, governador, que atue de alguma forma para encontrar uma solução viável e sustentável para Santa Casa. Ele ouviu tudo, demonstrou muito interesse na questão, entendeu a importância da Santa Casa de Rondonópolis para toda região Sudeste do Estado e, inclusive, o que aconteceria se ela fechasse ou deixasse de alguma forma de fazer os atendimentos de Alta Complexidade”, contou.

Ainda de acordo com Tânia Balbinotti, o governador teria se comprometido com o grupo a acompanhar a questão de perto e, que fará um estudo interno para pensar em possíveis soluções, porém, não poderia nos prometer nada ontem”, concluiu.

A Santa Casa de Rondonópolis é um hospital filantrópico que há anos vem acumulando uma dívida que agora ultrapassa os R$ 24 milhões, devidos principalmente para médicos e fornecedores. Referência na região em partos de alto risco e cirurgias cardíacas, o hospital é uma das mais importantes instituições de saúde do estado e seu fechamento seria desastroso para a cidade e região.