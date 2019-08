Drenagem na W11: Obras devem começar em setembro

Está previsto, para o começo do próximo mês, o início da obra de construção de galerias do sistema de drenagem de águas pluviais, com aduelas de concreto, em parte da Avenida W11, mais precisamente no trecho que passa ao lado do condomínio Terra Nova. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A obra será custeada com recursos do governo estadual, com contrapartida da Prefeitura.

A Prefeitura de Rondonópolis investirá R$ 1.037.609 de recursos próprios na construção de galerias com 474 metros de extensão, visando dar vazão ao grande volume de água que desce pela via no período das chuvas em direção ao Rio Vermelho.

“O projeto prevê a instalação de duas linhas de galerias com aduelas de concreto medindo dois metros de diâmetro cada uma”, explicou a secretária Municipal de Infraestrutura, Ingrid Tomazelle, observando que a empresa contratada, após dada a ordem de serviço, estará movimentando, no início de setembro, as máquinas no local, para iniciar a execução do serviço no trecho final da Avenida W11.

No local, que será construído o sistema de drenagem, formou-se uma grande erosão nas proximidades do muro do Residencial Terra Nova. Portanto, a obra de drenagem irá resolver o antigo problema causado pela água das chuvas que preocupa os moradores.

CONVÊNIO

A construção do sistema de drenagem deste trecho da Avenida W11 faz parte do convênio firmado pelo município com o governo do Estado ainda na gestão do ex-governador Pedro Taques. A obra está inclusa na parceria feita entre as administrações municipal e estadual que resultou na construção de uma nova ponte sobre o Rio Vermelho.

LONGARINAS

Após a Prefeitura de Rondonópolis viabilizar o aterro que era necessário para o acesso até a obra, esta semana iniciou-se a colocação na estrutura da ponte sobre o Rio Vermelho, das longarinas que estavam depositadas em espaços nos bairros Cidade de Deus e Sagrada Família. A obra da ponte, assim como a construção do acesso até a BR-364, conforme o Paço Municipal, são de responsabilidade do Governo do Estado.