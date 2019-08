Câmara de Conciliação: AGU deve intervir na desocupação em Jarudore

A Advocacia Geral da União (AGU) deve intervir no caso da polêmica ordem de desocupação da área do Distrito de Jarudore, que originalmente pertencia aos índios da etnia Bororo. Para isso, a AGU pretende montar uma Câmara de Conciliação, que contaria com representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), Ministério Público, representantes dos produtores e moradores do Distrito, além de representantes dos indígenas para procurar costurar um acordo que mantenha os moradores não-índios na terra.

O assunto foi debatido ontem entre representantes da classe política de Mato Grosso e o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Com a bancada federal e de deputados estaduais de Mato Grosso presentes na reunião, foi reforçada a situação de Jarudore ao presidente da República para avaliar a possibilidade de reverter essa decisão judicial. “Reforçamos a situação de Jarudore e prontamente o presidente Bolsonaro pediu que o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) se reunisse com o prefeito e os moradores de Jarudore que estavam também em Brasília. Isso foi muito bom! Não queremos ver essas famílias desamparadas. Só queremos uma solução”, comenta o deputado Claudinei.

“Eu acredito que nos próximos dias vamos receber boas notícias sobre a situação de Jarudore, acompanho essa batalha judicial desde o início, as famílias que estão lá são sinônimo de muitas gerações, têm muita história naquela região, inclusive a força da Agricultura Familiar”, acrescentou o deputado Nininho. “Não vamos desmerecer os povos indígenas, mas temos que ser coerentes com a situação, como disse o meu amigo deputado José Medeiros ‘muitas áreas, eram indígenas’, já pensou se tudo retornasse? A justiça vai reconhecer o merecimento dessas famílias”, concluiu o parlamentar.

Já o deputado federal José Medeiros (Pode), que também se reuniu com o ministro chefe da AGU, André Mendonça, repassou que ouviu do mesmo a garantia de que o órgão que representa irá atuar na situação. “O ministro foi muito receptivo, relembramos a ele casos como o Suiá Missú, que foi extremamente traumático na história de Mato Grosso e do Brasil, com mais de 20 produtores que perderam posses se suicidando, dentre tantos outros prejuízos sociais, e a saída proposta pelo advogado geral da União é uma câmara de conciliação. Vamos chamar a Funai, Ministério Público, representantes dos produtores e moradores do Distrito, com a AGU mediando um acordo. O ideal é que cheguemos a um denominador comum, seja por compensação ou por outro tipo de entendimento”, afirmou o deputado.

Também participaram da reunião com o ministro da AGU, André Luiz Mendonça, o prefeito de Poxoréu, Nelson Paim (PDT), o vereador Batata (PSB) e o morador Carlos Antônio do Carmo, conhecido por “Mineiro”.

Durante a reunião com o presidente Bolsonaro, compareceram ainda os ministros da Educação, Abraham Weintraub, das Relações Exteriores, Embaixador Ernesto Henrique, da Economia, Paulo Guedes e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Os senadores Wellington Fagundes (PL) e Jayme Campos (DEM), os deputados federais Neri Geller (PP), José Medeiros (PODE), Nelson Barbudo (PSL), Dr. Leonardo (SD) e Juarez Costa (MDB) também marcaram presença. Na esfera estadual, o governador Mauro Mendes (DEM), os deputados Claudinei Lopes (PSL), Thiago Silva (MDB), Nininho (PSD), Sebastião Rezende (PSC) e Sílvio Fávero (PSL).

ENTENDA

A ordem de desocupação da área de Jarudore foi dada pela Justiça Federal atendendo à uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal (MPF). O documento determinou a desocupação de área da Terra Indígena (TI) Jarudore, que é um distrito da cidade de Poxoréu, no prazo máximo de 90 dias. A media atingiu cerca de 400 pessoas, que lutam para reverter a situação.

A sentença foi proferida no último dia 28 de junho, depois de o processo tramitar por longos 13 anos pelos tribunais. Ela devolve aos índios Bororos a propriedade da TI Jarudore, que tem um total de 4.706 hectares. O grande problema é que a terra é ocupada pelos não-índios há cerca de 70 anos, muitos deles explorando atividades econômicas, como a pecuária, e a maioria destes simplesmente não tem para onde ir.