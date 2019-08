Estimativa do IBGE: Rondonópolis ganha mais de 4 mil novos moradores em um ano

Segundo dados divulgados ontem (28) pelo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a estimativa de população residente em Rondonópolis saltou de 228.009 moradores em 2018 para 232.491 em 2019, se mantendo como o terceiro maior município de Mato Grosso. Com isso, a cidade teve um crescimento populacional de 4.482 moradores no período de um ano, já que os números têm como referência a data 1º de julho de 2019, em comparação aos divulgados em 1º de julho de 2018. Os dados fazem parte da estimativa anual divulgada pelo IBGE dos municípios brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 99962-6990

No Estado, a estimativa de habitantes de Cuiabá é de exatos 612.547 para julho de 2019, segundo a projeção do IBGE. Seguindo a lista das cidades mato-grossenses, a estimativa de Várzea Grande é de mais de 284,9 mil, seguida de Rondonópolis, com seus mais de 232,4 mil; Sinop com 142,9 mil, e Tangará da Serra com 103,7 mil. Estes são os únicos municípios do Estado com mais de 100 mil habitantes.

Recentemente, o A TRIBUNA noticiou que o IBGE, em Rondonópolis, iniciou os preparativos para a realização do Censo 2020. A coleta de dados junto aos moradores está prevista para começar apenas em agosto do próximo ano, mas, como o trabalho é muito, as atividades preparatórias estão em andamento.

Existe uma grande expectativa quanto ao número real de moradores, já que os atuais 232.491 são resultado de estimativa. O último censo foi realizado em 2010 e, ao longo da última década, o município teve crescimento urbano expressivo. Já existem projeções que falam em até 250 mil habitantes.