Que venha o Grêmio! Na raça, Fla se garante nas semifinais

Foi sofrido, mas o Flamengo garantiu a vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Jogando no estádio Beira-Rio lotado, o Rubro-Negro conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 contra o Internacional na noite de ontem (28) e avançou de fase no torneio continental. O próximo adversário da equipe carioca também vem de Porto Alegre. O Grêmio, que eliminou o Palmeiras, decidirá diante dos cariocas um dos finalistas, em mais um duelo brasileiro.

Depois de ter vencido por 2 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo entrou com uma boa vantagem no Sul no país. A tensão, no entanto, aumentou aos 16 minutos do segundo tempo. Rodrigo Lindoso marcou de cabeça para os donos da casa e incendiou o Beira-Rio. Aos 39, com o Colorado se lançando ao ataque, o time de Jorge Jesus encaixou um ótimo contra-ataque com Bruno Henrique, que deixou Gabigol na cara do gol. O camisa 9, que já tinha perdido duas boas oportunidades, não perdoou dessa vez e deixou tudo igual, garantindo a vaga na próxima fase.

Na saída do gramado, o herói da classificação, o atacante Gabigol, revelou que previu no vestiário que marcaria na volta do intervalo. “No vestiário, falei para os meus companheiros que ia voltar e fazer mais um”, disse o camisa 9, afirmando que não se abalou com as chances perdidas na etapa inicial.

Autor do gol do Inter, o volante Rodrigo Lindoso lamentou o gol sofrido no momento em que o time colorado pressionava, mas disse que os gaúchos não têm que abaixar a cabeça após a eliminação. “Uma bobeada nossa custou a classificação. A gente lutou, a gente batalhou, mas sai, sim, de cabeça erguida”, comentou o jogador, após o apito final.

A primeira partida entre Grêmio e Flamengo acontecerá no próximo dia 2 de outubro, na Arena do Grêmio. O jogo da volta está marcado para o dia 23 de outubro, no Maracanã. Do outro lado da chave, o Boca Juniors-ARG também já garantiu vaga nas semifinais e espera o vencedor de River Plate-ARG e Cerro Porteño-PAR.

Vale lembrar que a decisão da Libertadores de 2019 será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro. A final acontecerá no estádio Nacional, em Santiago, no Chile.