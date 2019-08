Motoristas por Aplicativos: Vereadores derrubam projeto de Zé do Pátio

O Projeto de Lei do Poder Executivo, que regulamenta o serviço de transporte motorizado e remunerado de passageiros por meio de aplicativos ou outras plataformas de comunicação no município, foi reprovado ontem pelos vereadores, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal.

De acordo com o presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), os parlamentares analisaram emenda por emenda, o que resultou na derrubada de quase todas, a ponto do projeto ser votado em plenário na forma original que foi proposto pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

“O projeto original não agradou os vereadores, tanto é que teve apenas três votos a favor. Agora, que a proposta não vingou, foi derrubada pela Câmara, os motoristas por aplicativos vão continuar atuando em Rondonópolis dentro das diretrizes da lei federal que lhes garantem a circulação. Pelo Regimento Interno da Casa de Leis, um projeto com este teor só poderá ser apresentado novamente no ano que vem”, explicou Rodrigo da Zaeli.

Durante a sessão de ontem, a Câmara Municipal esteve quase que inteiramente dedicada à discussão do projeto. A votação foi acompanhada por motoristas por aplicativos, taxistas e mototaxistas que lotaram a Casa de Leis. O projeto estava na Câmara desde o mês de junho deste ano e passou por diversas discussões com as categorias, e entre os parlamentares.

Foram apresentadas 13 emendas, entre elas a dos vereadores Fábio Cardozo e Rodrigo da Zaeli, que não colocava limite no número de motoristas, mas foram rejeitadas nas comissões.

O projeto original previa limitação de no máximo 78 carros prestando o serviço no município. Zaeli apresentou nove emendas ao projeto que, segundo ele, atendiam pedidos das categorias mas, a maioria foi rejeitada.