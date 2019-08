Parceria: Mão de obra carcerária beneficia o Hospital Regional

O Hospital Regional “Irmã Elza Giovanella” recebeu a primeira leva de móveis hospitalares reformada pelos reeducandos da Penitenciária Major Eldo de Sá, a Mata Grande. A reforma foi viabilizada por meio de uma parceria firmada entre a direção da unidade prisional e o hospital e os móveis reformados permitirão à unidade de saúde aumentar o número de pacientes atendidos e internados.

De acordo com o enfermeiro Edinaldo Souza, membro da comissão que viabilizou a formatação da parceria, a primeira leva de móveis reformada pelos reeducandos, composta de dez camas, já foi entregue ao hospital e outro tanto enviado para ser reformado. “Ao todo, são cerca de 60 camas que precisam da reforma, mas nós estamos mandando aos poucos e, conforme eles terminam o serviço e nos devolvem os móveis, nós mandamos mais. O serviço ficou muito bom e estamos contentes com o resultado”, informou.

Segundo ele, a parceria prevê que o Hospital Regional forneça a tinta e os demais materiais necessários para a reforma dos móveis e os reeducandos entram com o trabalho de restauração dos mesmos, em troca da redução de suas penas, o que permitiu uma boa economia ao hospital e o aumento de sua capacidade de internação.

“O nosso objetivo maior foi aumentar a ocupação do hospital, pois havia a demanda, mas os leitos precisavam ser reformados. Para fazer isso de outra forma, o HR gastaria muito mais dinheiro. Agora, vamos poder aumentar a taxa de internação ou ocupação do hospital. Então, essa é uma parceria que veio de encontro com as nossas necessidades e dos usuários, que contarão com mais leitos para internação”, completou o enfermeiro.

Ele ainda esclareceu que os móveis reformados receberam uma pintura com uma tinta apropriada, que permitirá ao leito receber toda a higienização e o serviço de desinfecção completa.

A parceria foi firmada ainda no mês de julho e resultará numa economia de cerca de R$ 11 mil ao Governo do Estado. Por outro lado, é garantida aos reeducandos a remição por dia trabalhado, conforme prevê a Lei de Execuções Penais, sendo que a cada três dias de trabalho, um é abatido na sua pena.