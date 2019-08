Aplicativos: Câmara deve votar projeto hoje

Está previsto para ser votado hoje (28), na Sessão Ordinária da Câmara Municipal, o Projeto de Lei do Poder Executivo que regulamenta o serviço de transporte motorizado e remunerado de passageiros por meio de aplicativos ou outras plataformas de comunicação no município.

A proposta está passando por discussões desde que chegou à Casa de Leis, no mês de junho deste ano. A Comissão de Transporte e Trânsito, representada pelos vereadores Rodrigo da Zaeli e João Mototáxi, ouviu as reivindicações das categorias, sendo elas, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e sociedade civil organizada, separadamente, a fim de buscar melhorias para o projeto que atendesse aos anseios de todos.

Após ouvir as categorias, os vereadores fizeram emendas ao projeto, que foram estudadas e discutidas pela Comissão de Constituição, Justiça e Defesa do Consumidor presidida pelo vereador Roni Magnani, vice-presidente Orestes Miraglia e membro Subtenente Guinancio, onde expuseram, durante a Ordem do Dia realizada ontem, as informações que os vereadores precisam para embasarem o voto sobre as emendas feitas e o projeto.

O presidente da Comissão de Transporte e Trânsito afirmou que os vereadores têm argumentos e fontes de informações para tomar as melhores decisões, que serão formadas em cima do que estudaram, da realidade que viram e do que pode ou não pela constitucionalidade.

“Hoje tivemos um bom número de vereadores na Ordem do Dia, deu pra sentir que está todo mundo ansioso para votar logo esse projeto, tendo em vista que nenhum projeto do Legislativo será apresentado nesta sessão, somente esse do Executivo ou algum que chegar em Regime de Urgência, para que possamos discutir as emendas e votar um projeto que seja a mais pura vontade desta Casa”, relatou Rodrigo da Zaeli.