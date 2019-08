Antigo Parque da Seriema: Assessoria do Paço pede desculpas por informações equivocadas

Para elaborar a reportagem sobre a licitação do Parque Municipal de Rondonópolis, o antigo Parque da Seriema, cuja abertura dos envelopes estava prevista para ocorrer no dia 22 passado, como de fato ocorreu, a reportagem buscou as informações junto à Secretaria de Comunicação do Paço Municipal. A informação repassada, como foi noticiado na edição de ontem, assinalava que a “Comissão de Licitação da Prefeitura de Rondonópolis informa que houve a abertura no dia 22, conforme o programado”. E acrescentava: “Na ocasião, três empresas se apresentaram. Porém, foi suspensa, temporariamente, pois uma delas não abriu mão do prazo recursal para questionar a sua inabilitação pela comissão. O prazo de recurso é de cinco dias úteis, posterior a publicação. Após isso, segundo a Comissão, tem mais cinco dias úteis para as contrarrazões. Vencida esta etapa, a comissão irá publicar a abertura novamente da licitação, para dar continuidade aos trabalhos, visando a habilitação da empresa que será contratada para a estruturação do Parque Natural Municipal de Rondonópolis”, como fielmente foi reproduzido na reportagem.

No entanto, ontem (27), a assessoria do Paço encaminhou uma nova nota à redação com um pedido de desculpas, “pois houve um equívoco na informação encaminhada na segunda-feira (26) sobre o Parque Natural de Rondonópolis”. “Ao contrário do que foi informado, a licitação não está suspensa temporariamente, mas está seguindo os trâmites legais com a abertura dos prazos recursais. A licitação é a mesma, não haverá abertura de uma nova. O que será publicado será a data da segunda fase da licitação, após análises dos recursos, que é a proposta de preços”.

A licitação para as obras do Parque Natural de Rondonópolis, conforme repassado ontem, foi de fato realizada no dia 22 de agosto, três empresas participaram da licitação e uma delas foi inabilitada. “Essa empresa inabilitada, por não concordar com a inabilitação solicitou a abertura do prazo recursal para apresentar seus argumentos. A empresa terá cinco dias úteis para se manifestar. Depois abre-se novo prazo de cinco dias úteis para que as outras duas empresas possam apresentar as contrarrazões aos argumentos apresentados pela empresa que foi inabilitada” , esclarece.

Ainda conforme a assessoria da Prefeitura, após esse prazo, a Comissão de Licitação fará o julgamento com base nos argumentos apresentados e publicará o resultado. “Depois do resultado publicado, abre-se prazo para a segunda fase da licitação, que é a abertura das propostas de preço. Nesta fase também há todo o prazo recursal para ser respeitado, portanto não há ainda como definir uma data exata da finalização de todo o processo licitatório”, concluiu a nota.